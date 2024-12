Jovanotti, il flirt con Valeria Marini

Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, è uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 1 dicembre a Che Tempo Che Fa. Da giovane rapper a star internazionale, Jovanotti ha attraversato e spesso anticipato le evoluzioni musicali, rimanendo sempre fedele a se stesso e al suo desiderio di sperimentare. Con un'incredibile capacità di mescolare generi diversi, dalle sonorità hip hop alla musica pop, dal reggae alla world music, ha saputo conquistare un pubblico vasto e variegato, facendo di ogni album un nuovo capitolo della sua lunga carriera.

Cherubini nasce il 27 settembre 1966 a Roma. Cresce in un contesto familiare che lo incoraggia ad esplorare e a coltivare la sua passione per la musica sin da giovane. Lui è il terzo di quattro figli, è fratello minore di Umberto, istruttore di volo della scuola Touchandgo morto il 22 ottobre 2007 in un incidente aereo a Latina, e di Bernardo, e fratello maggiore di Anna, scrittrice e sceneggiatrice, compagna di classe di Emanuela Orlandi.

Il suo percorso artistico inizia nei primi anni Ottanta, quando si avvicina al mondo dell'hip hop e della cultura street, che lo porterà a farsi conoscere con il nome di "Jovanotti" (ispirato dal termine “Jovany”, che significa “giovane” in spagnolo).

Il suo approccio alla musica, e alla vita, è sempre stato aperto, curioso e innovativo, capace di spaziare tra vari stili e di unire influenze provenienti da tutto il mondo. Il cantautore vive a Cortona, Arezzo, insieme alla moglie Francesca Valiani.

La carriera di Jovanotti inizia nel 1987 con il suo primo album, Jovanotti for President, che lo introduce al pubblico italiano come uno dei pionieri del rap in Italia. Tuttavia, è con il successivo La mia moto (1988) che il suo nome diventa un vero e proprio simbolo per la gioventù degli anni Ottanta e Novanta.

Negli anni successivi, la sua musica evolve e si arricchisce di nuove influenze, passando dal rap alla musica pop, al reggae, alla dance e persino alla musica latina e africana. Il suo album del 1994, Terra di nessuno, rappresenta una delle sue vette artistiche, con brani come Penso positivo e Serenata rap, che diventano dei veri e propri inni generazionali.

Un ulteriore salto di qualità avviene nel 1997 con Capo horn, un disco che mescola sonorità tropicali e funk, confermando la sua capacità di rinnovarsi. Nel 2008, con l'album Safari, Jovanotti compie un ulteriore passo verso la maturità artistica, riuscendo ad integrare un messaggio più riflessivo e profondo pur mantenendo il suo carattere solare e coinvolgente. L'album è un successo enorme, e brani come A te e Ti porto via con me diventano subito dei classici della musica pop italiana. Con Lorenzo 2015 CC e Oh, vita!, uscito nel 2017, Jovanotti continua a sperimentare nuovi sound e a rinnovarsi, ma senza mai rinunciare alla sua inconfondibile vena poetica e al suo stile unico. Il 6 luglio 2019 si è svolta la prima tappa del nuovo tour estivo, il Jova Beach Party, a Lignano Sabbiadoro. Dopo 12 date in varie spiagge italiane, il tour si è concluso all’aeroporto Linate di Milano, con circa centomila spettatori. Dopo due anni il Jova Beach Party ritorna per un nuovo tour estivo.

Fuori dalle scene, Cherubini è una persona che ama la privacy ma che non ha mai nascosto la sua voglia di vivere intensamente e di dedicarsi alla famiglia. È sposato con la fotografa Valiani dal 2008, dopo una lunga relazione. La coppia ha due figli, Teresa e Leonardo. Jovanotti è noto per il suo impegno verso le cause sociali e ambientali, e spesso utilizza la sua visibilità per sostenere progetti di solidarietà, soprattutto per l'infanzia e la tutela del pianeta.

Nel corso degli anni, ha anche coltivato una forte passione per la meditazione e la spiritualità, aspetti che lo hanno accompagnato nella sua crescita personale e artistica.

La moglie

Lorenzo e Francesca sono fidanzati dal 1994. Nel 1998, è nata la figlia Teresa, a cui papà Jova ha dedicato la canzone È per te e, nel 2008, i due sono convolati a nozze, proprio a Cortona. La cerimonia, all’insegna della tradizione, è stata celebrata in Chiesa con Teresa, di nove anni allora, che suonava il violino. Alle nozze erano presenti diversi volti celebri amici degli sposi, come Ligabue e Luca Carboni.

Prima delle nozze, alcuni giornali riportarono un presunto tradimento della moglie Francesca con il giornalista Giuseppe Cruciani. Cosmopolitan riporta l'intervista di Donna Moderna dove Jova rivela: «Ho capito che il tradimento è un segnale che qualcuno ti lancia per richiamare l’attenzione. Mi sono messo in discussione guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori commessi, senza perdere la testa. Alla fine, sia io che Francesca abbiamo capito che non può esistere una grande storia d’amore senza un tradimento. Che fa parte dei rapporti intensi: prendersi, tradirsi, lasciarsi, sopportarsi e riprendersi. E soprattutto che l’affetto tra di noi e per nostra figlia Teresa è la cosa più forte di tutte». Francesca in un’intervista spiegò: «Tra i due c’è sempre uno che si dedica alla manutenzione dell’amore e nella nostra coppia sono io che mi accorgo, che riavvito i bulloni che stanno mollando, che vedo qualche cosa che si sta sbrecciando. Ci metto attenzione, tempo, pensieri».

La storia con Valeria Marini

A "Storie di donne al bivio", Valeria Marini ha rivelato per la prima volta di aver avuto un flirt con Jovanotti.

La showgirl ha raccontato che lei e Jovanotti hanno avuto un momento meraviglioso insieme: «L'ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno».

Il Jova beach party

Jovanotti ha organizzato un tour incredibile sulle spiagge di tutta Italia nel 2019, con il suo Jova Beach Party, che si teneva nelle varie località balneari. Proprio a causa dell'impatto sulle spiagge, il tour estivo è stato spesso oggetto di polemiche e critiche ambientaliste dal geologo Mario Tozzi e non solo.

Il Jova Beach Party si proponeva comunque di aumentare la sensibilità verso l’ambiente, ma tutto ciò sembra non essere bastato.Nonostante le critiche, Jovanotti ha riproposto il tour estivo nel 2021.

L'incidente in bicicletta

La scorsa estate, a luglio 2023, Jovanotti ha avuto un brutto incidente mentre stava facendo una passeggiata in bicicletta a Santo Domingo. La caduta gli ha procurato la rottura di clavicola e femore, mettendolo in una situazione molto critica. Il cantautore ha raccontato al Corriere della Sera: «Andavo in bicicletta su una strada asfaltata da due giorni, c’era un dosso non segnalato, ho fatto un volo sbagliato. Ho visto il piede al contrario, la clavicola fuori. Ambulanza. Ospedale più vicino. Poi ospedale più attrezzato. Il femore non si era rotto; si era sbriciolato. In particolare il trocantere, ovvero la parte curva dell'osso. Mi hanno operato alla bell’e meglio. Ma non potevo tornare in Italia: nessuna compagnia aerea mi voleva imbarcare, il rischio di embolia o di trombosi era troppo alto. Così sono rimasto a Santo Domingo un mese».

Poi il ritorno in Italia e la nuova operazione: «Mi facevano lastre, risonanze, e vedevo facce preoccupate. Avevo una gamba quattro centimetri più corta dell’altra. Bisognava ricostruire l’osso, ma prima dovevo aspettare sei mesi: al trocantere sono attaccati i tendini e i muscoli, ed era tutto vivo. Mi hanno operato da sveglio. Otto ore di anestesia totale erano troppe. Sentivo le martellate; ma era come se le dessero a un altro».

La morte del fratello Umberto

Jovanotti ha due fratelli, uno di loro purtroppo è morto a causa di un tragico incidente: «Bernardo e Umberto, che è morto a 46 anni, caduto con l’aereo che stava collaudando per conto di un amico. È stato lui a iniziarmi alla musica, ai cantautori».

Il suo ricordo è indelebile e lo ha raccontato al Corsera: «Io lo rivedo tutti i giorni. Mi sto dimenticando le sue mani, la sua voce, perché certe cose bisogna lasciarle andare; ma noi due siamo sempre insieme. Come diceva il babbo, a Umberto partiva un treno al giorno: il clarinetto, la chitarra, le donne... Era un cristiano vero, andava a messa ogni domenica, girava con la Bibbia in macchina, tutta sottolineata. Ora quella Bibbia ce l’ho io».

La malattia della figlia Teresa

«Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico». Con un post su Instagram a inizio 2021 Teresa ha parlato per la prima volta della malattia che l’aveva colpita, da cui poi dopo mesi di cure è guarita. Jovanotti, la figlia Teresa Cherubini e il tumore: «Ho avuto il linfoma di Hodgkin, per sette mesi ho tenuto il segreto» «Sono stata incredibilmente fortunata ad avere una famiglia, amici e team di medici spettacolare che mi hanno seguito e aiutato durante tutti questi mesi – ha detto –. Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere».