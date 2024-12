Giovanni Allevi e la malattia: «Cammino, cammino, non voglio darla vinta al dolore»

Milano - Anche a Milano è una domenica grigia e fredda: tra le strade affollate spunta una montagna di capelli ricci e imbiancati dal tempo anagrafico e dalle sofferenze che viene scompigliata dal vento e che ormai tutti hanno imparato a riconoscere, perché appartiene ad uno degli artisti più amati ed apprezzati a livello internazionale: Giovanni Allevi. Il maestro ascolano sta passeggiando per il capoluogo lombardo e ne approfitta per scattare un selfie ed infondere ottimismo ai suoi follower nonostante i dolori e la malattia.

«Ci sono 0 gradi stamattina a Milano eppure io cammino, cammino, cammino. Non voglio darla vinta al dolore. Per ora siamo pari!». Allevi sta cercando di reagire con tutte le sue forze al mieloma multiplo che lo ha colpito, costringendolo lontano dalla sua amata musica per circa due anni. Una forza della natura, il compositore marchigiano, che lo scorso febbraio è stato ospite a Sanremo - prima apparizione pubblica dopo il lungo ricovero - per poi intraprendere un tour nei teatri che ha registrato il tutto esaurito.

Una forza della natura, Allevi, che non si ferma mai: «Cammino, cammino, cammino. Intanto nella mente dirigo il mio concerto per violoncello, che sta venendo alla luce. Anche se le cose non vanno per il verso giusto, dobbiamo aprirci allo splendore della vita». Tre settimane fa il musicista aveva postato un'altra foto sui social dove raccontava di avere percorso i suoi primi dieci passi di corsa: «L'ho fatto contravvenendo alle giuste indicazioni della mia fisioterapista», ha ammesso Allevi in uno scatto felice con un sorriso smagliante. Con l'hashtag #cancerfighter (combattente contro il cancro) il compositore cerca sempre di superare i limiti che gli impone la malattia, senza arrendersi mai.