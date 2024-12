Sanremo 2025, i cantanti in gara: la lista dei big

Sanremo - Carlo Conti annuncia oggi al Tg1 delle 13.30 l'elenco dei big in gara al Festival di Sanremo. Il conduttore torna alla guida del Festival dopo le tre edizioni consecutive del 2015-16-17. Quest'anno il Festival si terrà dall'11 al 15 febbraio. «Quello che è arrivato musicalmente dai cantautori non è più un macromondo, non vanno a parlare di guerra e immigrazione» ha spiegato Carlo Conti nei giorni scorsi al podcast «Pezzi». «Nei testi si torna a parlare di un micromondo fatto di famiglia e rapporti personali».

Gli artisti in gara a Sanremo 2025

Achille Lauro

Gaia

Coma_Cose

Francesco Gabbani

Willie Peyote

Noemi

Rkomi

Modà

Rose VIllain

Brunori SAS

Irama

Clara

Massimo Ranieri

Emis Killa

Sarah Toscano

Fedez

Simone Cristicchi

Joan THiele

The Kolors

Bresh

Marcella Bella

Tony Effe

Elodie

Olly

Francesca Michielin

Lucio Corsi

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento

Serena Brancale

Rocco Hunt

Giorgia

Sanremo Giovani

Si va componendo anche il quadro dei Giovani. Martedì 3 dicembre in seconda serata su Rai2 è prevista l'ultima selezione condotta da Alessandro Cattelan in attesa della semifinale del 10 dicembre. Ai 9 artisti già passati (Alex Wyse, Arianna Rozzo, Bosnia, Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi) se ne aggiungeranno 3 fra Angelica Bove, Dea Culpa, Orion, Questo e Quello, Sea John, Vale Lp e Lil Jolie. La finale è prevista per il 18 dicembre su Rai1.