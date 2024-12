La nuova villa di Elon Musk in Italia, con 15 bagni

Alto Adige - Sarà a forma di carapace di una tartaruga e avrà una stanza a meno di 100 gradi.

Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, fondatore di Tesla e ora patron di X, ex Twitter, ha puntato l’Alto Adige per la sua dimora da sogno da edificare a San Cassiano, in Alta Badia, su un terreno di 4000 metri quadrati. L’idea sarebbe nata tre anni fa quando l’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, sarebbe arrivato nella zona di San Cassiano per visitare un’azienda hi-tech.

Il paesaggio mozzafiato ha lasciato il segno. E dopo aver scorrazzato per le piste innevate e incontaminate al geniale imprenditore è scattata la scintilla. E “voilà”. Pensato e fatto, tipico del sup stile impulsivo, ha deciso di commissionare lo studio della faraonica magione in mezzo ai boschi a uno studio di Bolzano che ha sede anche a Milano, il Blu Arch. «Diamo forma alle emozioni umane attraverso la creazione di spazi architettonici unici che sono in armonia con il paesaggio circostante», si legge nel sito di Blu Arch. Un po’ casa nel bosco, un po’ mondo da fiaba. Il progetto sarebbe già nelle mani di Musk. La maison di oltre 800 metri quadri avrà una forma che ricorda il guscio di una tartaruga. 15 bagni, una spa, una sala fitness, una sauna e una camera criogenica a meno 100 gradi.

Sarà costruita una piscina mozzafiato sospesa nel vuoto. Non è ancora chiaro se Elon Musk verrà in Alto Adige a fare le vacanze o se metterà la splendida dimora a disposizione di amici e uomini d’affari.

Il progetto è stato affidato all'architetto italiano Alessandro Costanza. La villa avrà due piani emersi e due sotterranei. Ci sarà una cabina armadio interrata nel pavimento, una piscina a vetro sospesa lunga 30 metri, una camera criogenica a meno 100 gradi. Non sappiamo quanto costerà.