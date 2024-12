Ligabue inaugura il bar Mario al centro storico. Di Napoli. VIDEO

Napoli - Blitz di Luciano Ligabue nel centro storico di Napoli, in via dei Tribunali, in occasione dell'inaugurazione del temporary "Bar Mario". Il locale citato dall'artista in una delle sue canzoni più iconiche è ricco di locandine e richiami allo stesso Ligabue. "Tutto quello che c'è a Campovolo posto iconico e festa unica, giunta al quarto appuntamento, ora noi lo porteremo al Sud alla Reggia di Caserta con tutto area cinema, kids, cover band e altro. Fortuna insperata farlo alla Reggia. Avrà gli stessi crismi di Campovolo originale ma in uno scenario di una bellezza unica. Ho già suonato al San Carlo di recente, teatro d'opera più antico del mondo e sono molto felice. Napoli la vedo sempre con meraviglia, da turista, è un mondo a sé. Per conoscerla meglio bisogna viverci. Ci si apre alla meraviglia e continuo a capirla relativamente, ma lo dico nel bene, continua a riservarmi sempre delle sorprese", spiega Luciano Ligabue