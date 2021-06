Lady Diana: La Ford Escort argentata regalo di Carlo messa all’asta

La Ford Escort argentata di Lady Diana, regalo del Principe Carlo sarà messa all'incanto il 29 giugno alla casa d'aste Reeman Dansie di Colchester. Il 28 giugno sarà messo all'incanto l'insolito regalo di fidanzamento che l'erede al trono fece alla giovane Spencer per proteggerla dai paparazzi.

Lady Diana non è stata solo la principessa d’Inghilterra ma del mondo intero, nonostante sia morta molto giovane ha lasciato un ricordo indelebile e mai nessuno potrà prendere il suo posto. E’ stata un’icona di stile e di eleganza, il giorno del suo matrimonio ha sbalordito tutti con un vestito da vera reale. Oggi a distanza di anni si parla del regalo da parte del Principe Carlo per le loro nozze. La vecchia ford di Lady Diana dopo la sua bici è stata messa in vendita suscitando molto interesse. Era il 1981 quando il Principe Carlo regalò come dono di nozze a Lady Diana una Ford Escort Ghia color argento in vista del loro matrimonio reale.



La vecchia ford di Lady Diana Ha 40 anni e 51mila km, eppure questa Ford Escort argentata appena messa in vendita nel Regno Unito ha già raggiunto una valutazione di oltre 46mila euro. Il motivo è legato ancora una volta, come per molti memorabilia recenti, alla principessa Diana: quella vecchia Ford ancora in buone condizioni e funzionante è l'auto che il principe Carlo le regalò a sorpresa quando accettò di sposarlo, a soli 19 anni, insieme all'anello di fidanzamento. Con quell'auto, Diana avrebbe dovuto contare su un po' più di privacy rispetto a quando, prima dell'annuncio, poteva salire indisturbata su The Tube, la metropolitana di Londra, cosa che ormai le risultava impossibile se non pericolosa o utilizzare la sua bicicletta messa all'asta anche quella, poco tempo fa ad una cifra record.

Il principe Carlo le fece dono dell'auto nel maggio del 1981, due mesi prima che si sposassero alla Cattedrale di St. Paul a Londra e Diana ha continuato a usare l'auto, con tutti i problemi del caso e spesso accompagnata dalla scorta, fino all'agosto del 1982, quando ha deciso di metterla in vendita.

A comprarla, al tempo, è stato un grande ammiratore di Lady Diana, che da allora l'ha tenuta come una reliquia preziosa e negli ultimi 20 anni l'ha parcheggiata gelosamente in un garage da cui la tirava fuori solo di tanto in tanto, per mantenere in vita motore e gomme.

“Lewis Rabett della casa d’aste Reeman Dansie ha spiegato ad tabloid inglese che Averla conservata in un garage ha fatto sì che l’automobile restasse in condizioni davvero buone. A quei tempi, le auto non erano come quelle moderne che hanno zincature e impermeabilizzazioni ottime, quindi molte di loro si sono arrugginite nel corso del tempo”

La macchina Ford della principessa sarà messa all’asta il 29 giugno e secondo le fonti il regalo vale almeno 55mila dollari.

La Ford Escort argentata di Lady Diana sarà messa all'incanto il 29 giugno alla casa d'aste Reeman Dansie di Colchester, e il responsabile Lewis Rabett, contando sul culto della principessa triste, prevede che la cifra di partenza sarà ampiamente superata. La vita da principessa di Diana, che quest'anno avrebbe compiuto 60 anni, con questa vendita sembra ora legata da un capo all'altro con un filo immaginario che unisce due auto: una modesta Ford Escort che doveva proteggerla dai paparazzi e una Mercedes S280 con cui, fuggendo ancora dai paparazzi, ha trovato la sua fine sotto il ponte dell'Alma di Parigi.

L’impeccabile ranocchio d’argento sul cofano dell’auto sarà un pezzo unico e renderà la macchina ancora più originale e intramontabile. Manca poco all’asta e i tabloid inglese non vedono l’ora chi sarà il prossimo acquirente del regalo di nozze di Carlo per Lady Diana. Questo è solo uno dei tanti doni rimasti di Lady D.