"Federica Pellegrini sposa il fidanzato Matteo Giunta". Nozze in vista tra la campionessa e il suo allenatore Matteo Giunta fanno che coppia da circa due anni

La campionessa di nuoto sta per affrontare un’altra grande sfida nella sua carriera: le olimpiadi Di Tokyo. Ma anche la sua vita privata in questo periodo è ricca di emozioni e soprattutto di grandi novità. Sembrerebbe infatti che Federica Pellegrini stia pensando al matrimonio con Matteo Giunta.

E’ un periodo pieno di emozioni per Federica Pellegrini, dal punto di vista professionale ma anche privato se si considerano le indiscrezioni che diffondono nell’aria del gossip l’intenso profumo di fiori d’arancio previsto per Settembre

La notizia arriva dalle pagine del settimanale Oggi che descrive la coppia come affiatatissima nel lavoro come nel privato e perciò pronta al grande passo che dovrebbe essere annunciato a settembre, alla fine di un periodo impegnativo segnato dalle Olimpiadi di Tokyo e dall’International Swimming League di Napoli.

Nozze in vista per Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Federica Pellegrini (32 anni) e Matteo Giunta (36) hanno visto crescere piano piano un sentimento nato in seguito alla fine della storia d’amore di lei con Filippo Magnini (ora papà e marito di Giorgia Palmas) che di Matteo è cugino. Adesso i tempi sarebbero maturi per ufficializzare una relazione sempre tenuta al riparo dai riflettori che però, dopo l’estate, potrebbero illuminare la coppia in vista dell’importante annuncio raccontato da un amico degli sportivi.

E così, dopo le gare di Napoli, si saprà se Federica si limiterà a rendere pubblica la relazione con Matteo oppure (ipotesi più probabile) annuncerà le nozze con lui. D’altronde, la campionessa non ha mai nascosto il sogno di mettere su famiglia: “La fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma…” ha confidato qualche mese. E chissà che la fantasia non possa presto diventare realtà, attendiamo la data.