Paola Perego, la figlia Giulia si è sposata con un matrimonio da sogno

In queste ultime ore Paola Perego ha pubblicato sul suo profilo Instagramalcuni immagini della bellissima giornata che ha trascorso da pochi giorn. Un evento importante ed emozionante: lo socrso 24 giugno c'è stato il matrimonio della figlia Giulia, un matrimonio da sogno

Paola Perego è una delle conduttrici più amate della televisione, ha esordito in Tv nei primi anni Novanta diventando in poco tempo uno dei volti più desiderati dagli autori, che l’hanno spesso scelta per condurre programmi di grande successo

Paola Perego è ancora uno dei volti del piccolo schermo italiano più amati. Per la nota conduttrice, ieri è stato un bellissimo giorno, si è sposta la sua primogenita, Giulia. Un momento magico che la bella conduttrice ha voluto condividere in queste ultime ore sulle sue stories di Instagram che hanno mostrato un matrimonio da sogno.

Come è noto dai fan, Paola Perego non è solo una presentatrice di successo, ma è anche una mamma affettuosa o orgogliosa di Giulia e Andrea, i due figli avuti dalla sua storia d’amore, che ha animato il gossip di cronaca rosa degli anni Novanta, con un noto calciatore. Giulia Carnevale è nata a Roma nel 1992, suo padre è l’ex calciatore Andrea Carnevale, al quale Paola Perego è stata legata dal 1990 al 1997. Dalla loro relazione è nato anche Riccardo, nel 1996. Quella rottura non fu una passeggiata, i due figli al tempo avevano solo uno e cinque anni, e per la presentatrice televisiva fu un terribile periodo segnato da attacchi di panico che non le permisero di guidare per molto.



Giulia Carnevale è già mamma di Pietro e di Alice. Adesso, dopo tanti anni assieme, Giulia e il padre dei suoi due bambini hanno deciso di diventare marito e moglie e lo hanno fatto con un matrimonio da sogno.

Giulia Carnevale è un’imprenditrice di successo e molto attenta alla sua famiglia. Dopo aver messo alla luce Pietro nel 2018, è diventata da poco mamma anche della piccola Alice. Ieri ha coronato la sua bellissima storia d’amore, sposando il compagno e padre dei suoi figli, Filippo Giovannelli, un analista finanziario.

Lei, capelli lunghi sciolti sulle spalle, idossava un romantico abito bianco e lungo, finemente ricamato e lo sposo elegantissimo, un abito scuro.

Giulia Carnevale vanta un grande seguito su Instagram, dove conta quasi 20mila follower. Il motivo del suo successo non sta solo nel fatto di essere una figlia d’arte, le foto che propone in rete coinvolgono molti utenti per la loro sconfinata dolcezza. Nonostante la fama raccolta sul web, la mamma a tempo pieno predilige uno stile di vita riservato e non ama parlare troppo della sua sfera personale.



Paola Perego al matrimonio della figlia Giulia

Gli sposi sono stati festeggiati con una cerimonia bellissima in compagnia di parenti e amici. Paola Perego, raggiante, cuore di mamma, ha partecipato alla felicità della sua ragazza, indossando un vestito semplice ma molto elegante. Il suo look, sobrio ma femminile, l’ha resa, ovviamente dopo la sposa, la regina della festa. Il vestito della conduttrice, di colore bianco a sottoveste, è stato valorizzato da una lunga collana dorata, con i capelli acconciati in maniera raccolta. Le immagini della festa hanno incantato i fan e hanno raggiunto una miriade di like.