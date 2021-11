Scialli siciliani, Helen Nonini a Scicli. FOTO

Scicli - Lo scialle come simbolo di identità siciliana, ma anche di mistero. E' merito della stilista bergamasca Chiara Gregis, adottiva di Scicli, il recupero di questo accessorio e la sua valorizzazione grazie alla creazione, a Scicli, di una comunità di donne che ha ripreso la produzione di scialli siciliani.

Lo scialle per Chiara è anche l'eredità lasciatale da Donna Stella, una anziana donna del popolo scomparsa un anno e mezzo fa. Ora Helen Nonini, Brand Advisor e Strategic Consultant per numerosi brand, testimonial che si batte per il diritto alla salute delle donne, ha sposato la missione di Chiara e del suo "Chiara Is", e ha posato per il fotografo di fama Salvo Alibrio davanti alla chiesa della Consolazione e all'antica matrice di San Matteo.

Nello scialle c'è tanta storia: identità, cultura popolare, femminilità, Sicilia, diritto delle donne alla salute.

La foto di copertina è di Salvo Alibrio. In gallery, Helen Nonini, Salvo Alibrio e Chiara Gregis Walker.