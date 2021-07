Tommaso Zorzi, villa ricoperta dalla cenere dell’Etna VIDEO

Catania – Proseguono le (dis)avventure siciliane dei due Tommasi, Zorzi e Stanzani: li avevamo lascati l’altroieri in escursione nell’entroterra etneo. Ieri, rincasati dalla gita a Gole dell’Alcantara e Cuba bizantina (nel secondo video), hanno trovato la villa in cui dimorano sepolta dalla fuliggine, lanciata nel frattempo dall’ennesima eruzione del vulcano. Benvenuti in Sicilia!