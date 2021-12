Vaccini Covid, solo 51 bambini prenotati nel ragusano su 20mila

Ragusa – A due giorni dal via alle prenotazioni, sono appena 51 in tutta la provincia di Ragusa i bambini nella fascia tra 5 e 11 anni prenotati per la vaccinazione anti Covid, su una platea di 20mila piccoli ragusani. Il territorio ibleo non si discosta dal trend siciliano, anzi.

Da domani, giovedì 16 dicembre, gli hub e i centri vaccinali - attrezzati con gessetti, pastelli, album da colorare e giocattoli - apriranno le porte per somministrare le prime poche dosi ai bimbi a cui i genitori hanno fissato l’appuntamento. Il richiamo ci sarà 21 giorni dopo la prima iniezione.

Quattro i centri predisposti dall'Asp di Ragusa: l'ex ospedale Civile, a Ragusa (finora 19 prenotazioni); a Modica, in contrada Beneventano (17); alle Fiere a Vittoria (7); a Scicli, in contrada Zagarone (4); e all'ospedale Regina Margherita di Comiso (4).