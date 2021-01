Domani e dopodomani arancione, poi non si sa

Ragusa – Venerdì 8 gennaio rischia di essere l’ultima giornata gialla in Sicilia. In attesa che il governo dirami la nuova mappa a colori dell’Italia, prevista a partire da lunedì 11, il fine settimana torna arancione. Oggi è ancora giallo “scuro”, cioè col divieto di lasciare la regione fatti salvi i noti motivi di lavoro, salute e rientro nella prima casa: misura minima, insieme al coprifuoco dalle 22 di notte alle 5 del mattino, comune ad ogni fascia. Meglio riprendere confidenza con le regole base del colore candidato a restare sull’Isola anche dopo sabato e domenica, i dati della Fondazione Gimbe non lasciano ben sperare: fra il 29 dicembre e il 5 gennaio la Sicilia ha registrato un’impennata del 9% dei positivi, seconda nel Paese solo al 9,8 del Veneto.

Spostamenti. Liberi all’interno ma vietati in entrata e in uscita dai comuni di residenza, e durante il coprifuoco. Una deroga riguarda quelli con meno di cinquemila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Ogni necessità e urgenza di movimento extracomunale va sottoscritta, a controllo, nel modulo prestampato del ministero dell’Interno.

Negozi. Tutti gli esercizi commerciali possono restare aperti fino alle ore 21, sospesa invece tutte le attività di ristorazione, cui sono consentiti solo asporto e consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze, anche all’aperto. La deroga riguarda autogrill e servizi di ristorazione di stazioni e aeroporti.

Per ogni specificazione a questo link sono disponibili le risposte del governo alle Faq.