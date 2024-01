Report: Sgarbi indagato per dipinto esportato all'estero

Nella puntata di ieri sera di Report, in onda su Rai Tre, è stato trasmesso un servizio in cui viene rivelato che il sottosegretario Vittorio Sgarbi è indagato anche per un altro dipinto (oltre a quello della famosa vicenda del Manetti): lo avrebbe esportato illegalmente all'estero.

Sgarbi è sotto inchiesta anche per un quadro, attribuito a Valentin de Boulogne, considerato il più importante caravaggesco. Valore: 5 milioni di euro. Secondo la Procura di Imperia, che lo indaga, Sgarbi lo avrebbe esportato illegalmente. I carabinieri l'hanno sequestrato a Montecarlo a giugno 2021. Secondo il professor Alessandro Bagnoli, che ha visionato l'opera insieme a Report, il dipinto potrebbe essere l'originale, un quadro che dovrebbe essere tra quelli esposti agli Uffizi.

Il quadro è stato esportato all'estero grazie all'intermediazione di Gianni Filippini, curatore a Ragusa di una mostra su un presunto quadro di Caravaggio.

Intanto i legali del critico d'arte hanno presentato un'istanza di Riesame al Tribunale di Macerata per la revoca del sequestro del quadro "La Cattura di San Pietro" attribuito al pittore del Seicento Rutilio Manetti. Il dipinto è stato sequestrato il 12 gennaio dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale nell'inchiesta della Procura di Macerata che vede indagato il sottosegretario per riciclaggio di beni culturali. Sgarbi, che ha consegnato spontaneamente la tela, sostiene che il quadro è suo e che venne rinvenuto in un immobile a Viterbo acquistato dalla fondazione Cavallini-Sgarbi.