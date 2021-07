Sicilia gialla anche per l’Ue: la nuova mappa settimanale europea

Roma – Sicilia, Sardegna, Lazio e Veneto in giallo nella mappa aggiornata oggi dall'Ente europeo per il controllo e la prevenzione del contagio Covid: esattamente le stesse regioni che da lunedì sarebbero finite nello stesso colore in Italia, se il governo non mettesse una toppa al sistema di calcolo di rischio, tarandolo sui ricoveri anziché sui nuovi casi.

Per la sua cartina, l’Ecdc continua invece ad adottare l’incidenza settimanale casi x abitanti e il tasso di positività ai test: i suoi colori sono indipendenti da quelli decisi dai singoli stati membri nei loro confini, ma forniscono delle indicazioni sugli spostamenti nel continente.

Ad esempio, in provenienza dalle zone arancioni - corrispondenti al nostro giallo - dovrebbe essere previsto almeno il tampone prima della partenza. C’è chi sta peggio in Europa, dove sono in rosso o rosso scuro diverse regioni dell’Olanda e della Spagna (tra cui le Baleari), Portogallo, Irlanda, Corsica, Cipro e alcune isole greche come Creta e Mykonos. La Regione di Bruxelles è in rosso, come, il Lussemburgo e l’Irlanda.