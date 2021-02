Top10 mondiale delle spiagge, una è siciliana: le classifiche FOTO | VIDEO

Agrigento - Tripadvisor ha assegnato i premi Travellers' Choice per le spiagge. Prima classificata Whitehaven Beach in Australia A livello La piattaforma di viaggi: vince, nella top 10 anche la spiaggia dei Conigli di Lampedusa Il resto della nella top 10 mondiale - zeppa di lidi tropicali, da Cuba ad Aruba – in ottava posizione la spiaggia dei Conigli di Lampedusa, regina al tempo stesso dei Choice europei. Oltre alla fotogallery, in cui abbiamo incluso anche la vincitrice assoluta, condividiamo due video girati in questi giorni dalla località australiana e siciliana: quello dalla spiaggia dei Conigli è stato condiviso giusto ieri da un utente su Facebook.

Per trovare un’altra italiana - a livello continentale - bisogna scendere al 20° posto, occupato dalla baia di Sansone a Portoferraio, sull’Elba. Da questo punto ne seguono diversi di nostrani, tutti al Sud: 23esima Tropea, nel Vibonese; 25esima la Cinta di San Teodoro, in Gallura. Dominano le isole, strano infatti che tra le prime posizioni non ne compaia qualcuna degli arcipelaghi delle Eolie o delle Egadi o l’altra perla agrigentina, la Scala dei Turchi. Comunque, un bello spot gratuito per la nostra regione. Se volete passare qualche minuto immersi nei paradisi terrestri del pianeta, a questo link trovate la classifica globale e quest’altro la classifica europea. La graduatoria è basata sul volume di recensioni e sui voti espressi dagli utenti, oltre che sul numero di "salva" – il termometro dei desideri dei vacanzieri – che le spiagge hanno raccolto nel corso del 2020.