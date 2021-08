Prototipi, la Maserati Grecale per le strade di Modica

Modica - Fra la chiesa di San Pietro e l'antica dolceria Bonajuto. La Maserati Grecale fa una delle prime apparizioni mondiali a Modica, in versione prototipo e con carrozzeria camuffata. E' stata avvistata oggi al corso Umberto I, riconoscibile pur nei suoi audaci colori.

La Maserati Grecale nasce sulla piattaforma "Giorgio", quella di Alfa Romeo Stelvio, e sarà prodotta nello stabilimento di Cassino. Sarà l'antagonista della Porsche Macan. Il nuovo SUV di dimensioni medie verrà presentato il prossimo mese di novembre, come annunciato ufficialmente dalla casa del Tridente a inizio agosto.

La Maserati Grecale in livrea camouflage a Modica bassa ha fatto girare la testa a molti automobilisti oggi pomeriggio. Si tratterà di un SUV un po’ più piccolo della Levante e verrà prodotto come detto nell’impianto di Cassino, con motorizzazioni sia termiche che elettrificate. Proprio come vuole il nuovo corso di casa Maserati.