Colesterolo alto: dieta consigliata

Il colesterolo lo si trova nel sangue in quanto prodotto dallo stesso organismo e solo in minima parte con gli alimenti che fanno parte della dieta. Nel sangue lo si trova sotto forma di colesterolo “buono Hdl” e colesterolo “cattivo” Ldl. Se c'è un eccesso di colesterolo nel sangue, in particolare quello "cattivo" Ldl rappresenta un rischio per le patologie cardiovascolari, si parla di ipercolesterolemia. Nelle forme più lievi la colesterolemia può risolversi con una adeguata alimentazione. Infatti vi sono alcuni alimenti consigliati e altri controindicati.

La dieta per il colesterolo alto

Vi sono alcuni alimenti che vanno assolutamente inclusi, quali gli alimenti integrali ad esempio alcuni tipi di pane, il riso integrale, i cereali, i pesci grassi e quindi salmone tonno aringa trota, i grassi sani quali l'olio di oliva, noci e avocado, le carni bianche, tacchino pollo e coniglio. Non devono poi mancare le fibre solubili ad esempio la crusca d'avena e l'orzo e i legumi quali lenticchie e piselli, mele prugne e pere.

Da eliminare o ridurre anche i prodotti da forno, gli alcolici e i succhi di frutta. I dolci meglio se fatti in questa casa, in questo senso possiamo dolcificare con gli zuccheri naturalmente presenti nella frutta. Da limitare il consumo di formaggi, in particolare di quelli ad alto tenore di grassi.

E' poi indicato dagli esperti anche bere molto, almeno un litro e mezzo di acqua perchè se l'organismo è idratato i livelli di colesterolo vengono tenuti più facilmente sotto controllo. Riguardo alle cotture sono da preferire quelle al vapore, al forno, in pentola a pressione, a bagnomaria, a microonde, al cartoccio. Da evitare invece le fritture e le grigliature.

Anche smettere di fumare è importante perché così aumentano nel sangue i livelli del colesterolo buono e ciò potrebbe significare una riduzione del rischio cardiovascolare.

Oltre che la dieta, anche l'attività fisica può venirci in aiuto. L'attività fisica contribuisce in particolare ad aumentare i livelli di colesterolo buono nel sangue e a mantenere sotto controllo quelli cattivi.

Riguardo poi alle modalità di consumo delle proteine, secondo gli esperti i legumi dovrebbero far parte del nostro menù alimentare dalle 3 alle 4 volte alla settimana, il pesce 3 volte a settimana, la carne bianca 2 volte alla settimana, quella rossa non più di 2 o 3 volte al mese, i formaggi 2 volte a settimana, le uova 2 volte alla settimana. Insomma a parte la carne, gli altri alimenti sono parte integrante del menù settimanale.