Menù Detox: come perdere una taglia in soli 2 giorni

Seguendo questa mini dieta detox di due giorni, sicuramente vi sentirete prive di gonfiore e riuscirete ad eliminare un po’ di tossine liquide ingrassanti. Vi sentirete sicuramente più leggere, ecco il Menù detox per voi.

Puoi fare questa dieta purificante ogni volta che ritieni che gli eccessi stiano danneggiando la tua salute, ma non superare il limite di due giorni. Fatta di un percorso detox che in due giorni può riuscire a farti perdere una taglia poiché riduce i gonfiori e la ritenzione eliminando tutti i ristagni e i liquidi in eccesso che vengono trattenuti nei tessuti sottocutanei. Prova a perdere una taglia in solo 2 giorni! Menù detox.

La dieta diuretica e menù detox dei 2 giorni

La dieta detox di due giorni è un valido aiuto per eliminare tossine e liquidi in eccesso causati dallo stress della vita quotidiana, dall’ingestione di cibi confezionati o dall’assunzione di medicinali che spesso ci si trova ad assumere. Certo non si può dire che sia un regime alimentare “definitivo” né una dieta per dimagrire velocemente, ma comunque può essere utile per ripulirsi in caso di eccessi dovuti a feste e sgarri di varia natura o, come detto, dall’uso di farmaci. Si può programmare questa “dieta 2 giorni” una volta ogni due mesi settimane per una periodica “pulizia interna”, magari alternandola con la dieta detox di 3 giorni. Grazie a queste diete disintossicanti riuscirai a rafforzare le tue difese immunitarie, a disintossicare il fegato e a riequilibrare la flora batterica intestinale.

Menù detox

Questo è un percorso detox di due giorni che vi aiuta a perdere fino a una taglia. Servirà a ridurre tutti gli stati di gonfiore e ritenzione, dopo già 48 ore vi sentirete molto più sgonfie e asciugate. Per perdere altri centimetri e quindi continuare il programma oltre i due giorni, potrete ripetere con delle variazioni alternate questa base menù.

Prima giornata detox

Prima di fare colazione beviamo 100 ml di acqua con un cucchiaino di succo puro di ortica.

Colazione- Beviamo una tazza di tè verde o di carcadè, tre gallette di quinoa, tre cucchiaini di marmellata senza zucchero, uno yogurt greco al naturale, tre noci, un kiwi o una mela verde.

Spuntino - Uno yogurt greco al naturale

Pranzo - Una porzione di quinoa con fagioli cannellini e verdure di stagione, 100 g di radicchio, due ravanelli da condire con due cucchiaini di olio extravergine di oliva a crudo, pepe quanto basta e un pizzico di sale marino integrale.

Merenda - Un frullato di frutta fresca o frutti rossi e 5 mandorle.

Cena - Una porzione di nasello al vapore con degli spinaci saltati, 30 g di rucola con una carota grattugiata entrambe condite con due cucchiaini di olio extra vergine di oliva a e per finire due o tre gallette di quinoa.

Seconda giornata detox - Bevande detox infuso erba mate (Istock)

Prima di fare colazione beviamo 100 ml di acqua con un cucchiaino di succo puro di ortica.

Colazione - Beviamo una tazza di tè verde o di carcadè, tre gallette di quinoa, tre cucchiaini di marmellata senza zucchero, uno yogurt greco al naturale, tre noci, un kiwi o 300 grammi di fragole.

Spuntino - Uno yogurt greco al naturale

Pranzo - Una porzione di riso integrale con ceci e cipollotto, 100 g di lattuga, due ravanelli da condire con due cucchiaini di olio extravergine di oliva a crudo, pepe quanto basta e un pizzico di sale marino integrale.

Potete dire sì al caffè ma a quello di cicoria. Questo caffè e fornisce l’inulina, una fibra che riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri.

Merenda - Un frullato di frutta fresca o frutti rossi e 5 mandorle

Cena - Una porzione di passato di verdure con un pizzico di zenzero grattugiato, due cucchiaini di tarassaco, 200 g di cubetti di patate, 120 g di petto di pollo.

bevande detox (Istock)

Due soli giorni per sentirti più sgonfia e più leggera, ricordiamo che entrambe le giornate possono essere ripetute nel corso delle settimane e che l’attività fisica è super consigliata.

Dieta depurante di 2 giorni, consigli per seguirla al meglio

Le basi di questa veloce dieta purificante sono le seguenti:

1- Per riuscire a disintossicare il fegato dalle tossine, bisogna diminuire il consumo di proteine animali, privilegiando l’assunzione di proteine di origine vegetale

2- Mangiare presto sia a colazione che a cena, così da non andare a dormire con calorie ancora da smaltire.

3- Sostituire l’olio e il sale con condimenti come il limone, la curcuma o lo zenzero

4 - Soprattutto ricordati di bere molta acqua, fondamentale per eliminare le tossine dall’organismo

5 - È consigliabile seguire la dieta disintossicante dei due giorni in un periodo in cui sei poco impegnata, in modo da accelerare ulteriormente l’effetto. Se vuoi seguire questa dieta depurante ma fai un lavoro stressante, meglio farla durante il fine settimana o in vacanza, poiché inizialmente ci si potrebbe sentire deboli.

Un consiglio per chi affronta un periodo di debolezza o soffre di anemia o osteoporosi è di non seguire la dieta due giorni consecutivi ma ad intervalli, così da non provocare forti shock al vostro organismo per il repentino calo di proteine e calorie assunte, che alla lunga potrebbero peggiorare i malesseri. Se non hai di questi problemi fai pure i due giorni di fila.

Visto che le verdure saranno alla base della tua alimentazione durante la dieta detox di 2 giorni è consigliato evitare le verdure cotte: se assumi verdure crude i benefici saranno maggiori.

Questa dieta non è consigliabile se si soffre di qualche malattia o si hanno problemi come malattie cardiache, diabete, ipoglicemia, problemi renali o altre condizioni gravi. Consulta sempre il tuo medico prima di intraprendere diete particolari come questa.

Evita ovviamete tutti gli stimolanti come alcol, tè, caffè, bevande a base di cola, bevande gassate fredde, cioccolato, cacao e sigarette.

Dieta detox ed esercizio fisico: molto importante affiancare alla dieta anche yoga o esercizio fisico moderato, che ti aiutano ad eliminare, grazie alla sudorazione, le tossine in modo efficace e veloce (puoi comodamente fare un allenamento a casa in maniera efficace). Molto consigliati sono anche i massaggi, la sauna e trattamenti con l’agopuntura.