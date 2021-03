Cosa mangiare per una merenda dietetica e salutare

Gli spuntini sono complementari rispetto ai pasti principali della colazione, pranzo e cena nel senso che li completano, quindi è importante che siano leggeri perché non devono appesantirci. Si tende erroneamente a pensare che la merenda sia solo per i bambini o che faccia ingrassare, in realtà lo spuntino pomeridiano può considerarsi invece una abitudine salutare se si segue qualche piccolo accorgimento. In effetti fare una dieta sana significa saper distribuire i pasti lungo l'arco della giornata, in questo modo il nostro organismo riceve tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Basta fare 5 pasti al giorno per realizzare ciò. La merenda rappresenta il pasto più leggero della giornata, ma questo non significa che dobbiamo sottovalutarlo o considerarlo meno importante rispetto agli altri. La merenda in particolare ci permette di arrivare alla sera senza quella sensazione di buco allo stomaco che può portarci a esagerare a tavola.

Il primo consiglio su cosa evitare di mangiare a merenda per non ingrassare riguarda gli alimenti confezionati che possono ingolosire i bambini, ma contengono spesso sale e zuccheri aggiunti. Pertanto se vogliamo fare una merenda per dimagrire dobbiamo eliminare questo tipo di alimenti.

Merende leggere e salutari

Yogurt

Si tratta di un alimento provvidenziale perché ci permette di combattere gli attacchi di fame improvvisa. E' anche un alimento ottimo da un punto di vista nutrizionale perché ci fornisce proteine, sali minerali e calcio. Da evitare l'acquisto invece degli yogurt con pezzetti di cioccolato. Volendo possiamo aggiungerci una manciata di cereali integrali senza zuccheri

Bicchiere di latte con cereali

Si tratta di una merenda salutare che ci aiuta a dimagrire a patto che seguiamo due piccoli accorgimenti: il latte è preferibile che sia parzialmente scremato o scremato e i cereali integrali senza zuccheri aggiunti.

Formaggio fresco light con grissini integrali

I grissini integrali rappresentano un ottimo spuntino, per renderli più gustosi possiamo aggiungerci del formaggio leggero spalmabile.

Una barretta ai cereali

E' l'ideale per ridarci energia soprattutto dopo aver praticato l'attività fisica.

Una manciata di frutta secca con la frutta fresca per fare il pieno di minerali e antiossidanti. Se state seguendo una dieta dimagrante la frutta secca va limitata a circa 10 grammi per chi è a dieta, circa 20 grammi invece per chi non lo è.

Frullato di frutta

Possiamo farlo aggiungendovi yogurt, preferibilmente magro o latte scegliendo i due frutti che ci piacciono di più. Oppure possiamo realizzare una macedonia. In questo caso andremo ad utilizzare un mix di frutti, ad esempio fragole lamponi more mirtilli. Volendo possiamo aggiungervi dello yogurt, cereali integrali oppure frutta secca.

Fette biscottate integrali o cracker integrali

Possiamo aggiungervi un cucchiaio di marmellata o miele se amate i sapori delicati oppure del tonno in olio di oliva se amate i sapori salati.

I cracker integrali sono pur sempre un prodotto industriale per cui non dobbiamo esagerare. Una volta a settimana va bene.

Un quadratino di cioccolata

E' importante che la cioccolata sia di qualità fondente, quindi almeno all'80%. Non c'è niente di meglio per tirarci un po' su di morale.

Pane integrale con olio di oliva

E' la merenda dei nostri nonni. Esempio perfetto di dieta mediterranea. Ci apporta carboidrati e grassi buoni per l'organismo.

Una tazza di latte caldo e caffè. Ideale nelle giornate invernali. Attenzione però a non consumarlo tutti i giorni e a non superare i 100 grammi perché è una merenda piuttosto calorica.

Melagrana sotto forma di spremuta

La melagrana è un concentrato di virtù. Ci apporta vitamine e antiossidanti. Inoltre fa bene anche alla digestione.