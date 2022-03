Dieta del cavolo: lo schema settimanale per perdere 5 chili in 7 giorni

La “dieta del cavolo” potrebbe sembrare un modo di dire e invece è una dieta molto efficace, ci può far perdere fino a 5 chili in 7 giorni e che soprattutto, grazie alle proprietà benefiche della verza, aiuta in maniera determinante a mantenere in forza e in salute l’organismo, soprattutto nei mesi freddi. La dieta del cavolfiore è semplicemente una dieta ipocalorica, senza particolari regole o alimenti ma che ovviamente da assoluta precedenza al cavolfiore nei pasti principali.

Le proprietà del cavolo

Il cavolfiore è uno degli ortaggi invernali che meglio corrisponde alla definizione di “sano”; inoltre ha un sapore abbastanza neutro (a differenza dell’odore, ahimè) e che si adatta bene a moltissimi condimenti; lo si può gustare sia cotto che crudo e migliora sicuramente il nostro benessere come in genere le verdure stagionali. Tra le tante virtù del cavolo ricordiamo quella forse più importante, ovvero di essere ricchissimo di antiossidanti (polifenoli, carotenoidi, indoli e sulforafano), utili nella prevenzione di diversi tipi di tumori.

Inoltre sono ottimi anche per contrastare i disturbi cardiovascolari e le malattie degenerative, senza dimenticare la loro azione antibatterica e antinfiammatoria.

Dieta del cavolo: lo schema completo per perdere 5 chili in 7 giorni

Ecco, di seguito il programma settimanale della dieta del cavolo, che può farci perdere fino a 5 chili in 7 giorni.

Lunedì: zuppa di cavolo e frutta (tutta ad eccezione delle banane).

Martedì: zuppa di cavolo e verdure cotte o crude (no legumi, no frutta). A cena è concessa una patata al forno condita con un po’ di burro fuso.

Mercoledì: zuppa di cavolo, frutta e verdure.

Giovedì: zuppa di cavolo, latte scremato (fino a 3 bicchieri) e banane (max 3 in tutta la giornata).

Venerdì: zuppa di cavolo, dai 300 ai 500 gr di carne di manzo.

Sabato: zuppa di cavolo, manzo o vitello o pollo (rigorosamente senza pelle). Verdure a volontà.

Domenica: zuppa di cavolo, riso integrale, verdure e succo di frutta (purché non sia zuccherato) senza limiti.

Le regole

Una delle poche regole che ogni tanto si leggono – perché, ripeto, questa dieta è talmente vaga che cercandola come parola chiave esce di tutto e di più – è che il pasto dovrebbe cominciare sempre con una porzione di cavolfiori a prescindere da cosa si mangi dopo. Potete cucinare i cavolfiori in moti modi, ma si prediligono:

a crudo;

al forno;

al vapore

Per mantenere più integre possibile tutte le proprietà nutrizionali. Nella cottura o nel condimento sono ammesse tutte le spezie e molti aromi:

aglio; scorza di limone e lime; olio extravergine di oliva; peperoncino fresco e secco; erbe aromatiche come rosmarino e salvia; curry, curcuma

Togliendo tutti gli extra, potete ispirarvi a una delle nostre ricette: chi lo dice che il cavolfiore sia noioso? Un esempio potrebbe essere la pizza di cavolfiore, o la nostra crema di cavolfiore. Qui, poi, ci sono altri modi per cucinarlo.