Dieta e Smart Working: il menù settimanale per chi lavora da casa

Lo smart working ci ha imposto fra le mura domestiche tutti gli intervalli del tradizionale orario di lavoro con la necessità di organizzarsi a casa per i pasti e magari anche per gli aperitivi di fine giornata. Molti italiani durante il lockdown hanno approcciato per la prima volta allo smart working, una pratica che diverse aziende hanno deciso di mantenere anche dopo la fine della quarantena. In tanti però si lamentano di essere ingrassati da quando il lavoro da casa è entrato nelle loro vite, in quanto meno incentivati a fare movimento e, molto spesso, tentati da un'alimentazione casalinga non proprio equilibrata. Da qui l'esigenza di una dieta per lo smart working. Con il menù settimanale per chi lavora da casa che vi proponiamo di seguito ci si potrà prendere cura del nostro organismo ed evitare di ingrassare. Il menù settimanale della dieta per lo smart working è un regime alimentare pensato per chi passa molte ore del giorno a casa, davanti a un pc, e desidera mantenere la linea. L'emergenza sanitaria del 2020 ha modificato molti aspetti della nostra vita, tra cui anche il lavoro. L'importante è seguire alcune semplici regole per sfuggire alla monotonia nella maniera più originale e gustosa possibile. Come riporta Il sole 24 ore “le prime stime indicano in 4 milioni i lavoratori che rimarranno in smart working almeno fino a fine anno”. Con conseguenze anche sulla dieta giornaliera. Scopriamo come dovrebbe essere la giornata tipo per chi lavora in smart working.

La dieta giornaliera per chi lavora in smart working

Il timing giornaliero ovvero gli orari in cui si somministrano determinati cibi per soddisfare al meglio i bisogni endocrinologici sono molto importanti. Poiché al mattino il nostro metabolismo è prevalentemente di tipo catabolico, cioè tende a consumare quello che assumiamo, mentre la sera è di tipo anabolico, ovvero di accumulo delle sostanze.

Come suddividere la giornata alimentare per chi lavora in smart working:

La dieta deve essere composta da 5 pasti al giorno, sia durante la working week, sia nel weekend, questa è la prima regola della dieta. Due spuntini e movimento nel fine settimana.

Ecco come sono distribuiti i pasti della giornata tipo:

1.Colazione. Sono previsti cibi gustosi e sazianti per caricarsi di energia psicofisica durante la settimana, e depurante ed energizzante con macedonia di frutta o centrifugati nel weekend.

2. Spuntino mattina. È a base di bevande, come tè o infusi, per non spilluzzicare fuori pasto.

3. Pranzo. Durante la working week, 3 volte a settimana sono inseriti nei menù sandwich leggeri e veloci, ma molto sazianti, da preparare abbinando le proteine grasse (formaggi e latticini, pesci grassi, uova, semi oleosi e frutta secca) e quelle magre (legumi, soia e derivati) alla fibra di pane integrale.

4. Spuntino del pomeriggio. È una vera e proprio ricarica. Una piccola gratificazione, stimolante e riattivante, con cioccolata calda, frutta secca o disidratata.

5. Cena. L'ultimo pasto, invece, è molto ricco di vegetali per compensare la flessibilità di colazione e pranzo.

Il sabato e la domenica i due pasti principali sono più ricchi di carboidrati con alimenti funzionali adatti a essere consumati prima dell'attività fisica. Il sabato sera, poi, c’è la pizza e un dolce o un gelato la domenica pomeriggio. È concesso 1 bicchiere di vino a cena o all'ora dell'aperitivo.

Non dimenticate di fare attività fisica.

Nel weekend ci sono più occasioni per uscire e dedicarsi all'attività fisica: scaricate tutta la tensione accumulata nella settimana con una corsa, o una lunga passeggiata.

Il menù settimanale della dieta in smart working.

LUNEDÌ

COLAZIONE: Caffè con 1 cucchiaino di zucchero di canna integrale; 50 g di pane di segale con 1 cucchiaio di formaggio caprino, 3 gherigli di noce e 1 cucchiaino di miele

SPUNTINO MATTINA: Infuso di carcadè, 1 piccola pera

PRANZO: Sandwich di segale con hummus e sgombro

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 cioccolata calda (20 g di cacao amaro sciolti in 125 ml di latte, anche vegetale)

CENA: Zuppa di crescione con funghi, patate, menta ed erba cipollina (o minestrone di verdure di stagione); insalata mista (con pomodori, patate, fagiolini e olive); 2 grissini al sesamo; 1 caco

MARTEDÌ

COLAZIONE: Caffè o tè nero con 1 cucchiaino di miele; 20 g di pane integrale con 1 cucchiaio di marmellata di arance; 1 uovo alla coque con altri 20 g di pane integrale

SPUNTINO MATTINA: Infuso di chiodi di garofano e cannella; 1 mela

PRANZO: Sandwich (60 g di pane integrale con 30 g di robiola, hamburger di soia, fettine di pomodoro e cetrioli); caffè

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 tazzina da caffè di frutta disidratata

CENA: Vellutata di zucca gialla con 1 cucchiaio di semi di zucca tostati; insalatina di valeriana con chicchi di melagrana, 1 pera, semi di sesamo ed erbette miste; 40 g di robiola; 2 crackers di amaranto

MERCOLEDÌ

COLAZIONE: Caffè o tè aromatizzato alla menta con 1 cucchiaino di miele; 50 g di pane di segale con 20 g di salmone affumicato e 5 g di burro; 1 biscotto al cioccolato

SPUNTINO MATTINA: infuso di rooibos (tè rosso africano)

PRANZO: 80 g di spaghetti di soia con piselli e verdure croccanti (carote, zucchine, peperoni e cipollotto); 1 uovo strapazzato con un pizzico di curcuma; caffè

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 crème caramel alla vaniglia o 1 budino al cioccolato

CENA: Insalata mista di radicchio e arance; sformato di carciofi (anche surgelati) e patate gratinate con 50 g di parmigiano (o pecorino); 2 gallette di segale; 1 mela al forno con cannella e zenzero

GIOVEDÌ

COLAZIONE: Caffè, 1 piccolo croissant integrale; spremuta d’arancia

SPUNTINO MATTINA: Infuso di frutti di bosco o di ribes e scorza d’arancia

PRANZO: “Sushi” mediterraneo a base di melanzane o zucchine grigliate arrotolate e riempite con 70 g di riso integrale o miglio bollito; caffè

SPUNTINO POMERIGGIO: 10 pistacchi o 6-8 olive in salamoia

CENA: Insalata con germogli di soia, avocado, olive nere e 1 cucchiaio di anacardi; 180 g di merluzzo alla griglia o lessato; zucchine saltate in padella con menta tritata; 20 g di pane integrale

VENERDÌ

COLAZIONE: Caffè o tè verde con 1 cucchiaino di miele; 1 yogurt bianco intero con 3 cucchiaini di semi misti; 2 prugne fresche o secche; 2 biscotti

SPUNTINO MATTINA: 1 bicchiere d’acqua con il succo di 1⁄2 limone

PRANZO: Sandwich (50 g di pane integrale con 100 g di tofu, 3 noci, insalata iceberg o rucola e 2 pomodorini secchi); bevanda al jinseng

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 tazzina da caffè di pistacchi, mandorle e anacardi

CENA: Passato di verdure miste di stagione; hamburger di quinoa

SABATO

COLAZIONE: Tè bancha con 1 cucchiaino di miele; macedonia di frutta fresca di stagione

SPUNTINO MATTINA: 1 spremuta d’arancia (o di mandarino)

PRANZO: Insalata mista di stagione (es. lattughino e misticanza con carote grattugiate) con verdure al vapore (broccoli o fagiolini) e 100 g di bocconcini di petto di pollo alla griglia con emulsione di olio, limone e senape

SPUNTINO POMERIGGIO: Caffè d’orzo; 1 cioccolatino

CENA: Pizza; 1 birra o 1 bicchiere di vino

DOMENICA

COLAZIONE: Caffè o tè nero; centrifugato (2 carote, 1⁄2 finocchio, 1 mela, 1 tazza di mirtilli, zenzero fresco); 2 gallette di segale con 1 cucchiaino di miele e 6-8 mandorle tritate

SPUNTINO MATTINA: Caffè con 1 cucchiaino di zucchero di canna integrale

PRANZO: Insalata di cavolo cappuccio con 2 cucchiai di arachidi e chicchi di melograno (o cipolline al forno e carote grattugiate); 80 g di spaghetti integrali di kamut con salsa di pomodoro piccante, olive, 1 acciuga e origano; radicchio grigliato con 1 cucchiaino di aceto balsamico

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 fetta di castagnaccio

CENA: Grigliata mista di verdure (radicchio, melanzane, zucchine, cipolla, funghi champignon, 1 patata tagliata sottilmente); 1 tomino (o 100 g di tofu grigliato).