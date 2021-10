La dieta di Orietta Berti per essere in forma a 70 anni, come ha perso 9 kg

Dieta di Orietta Berti: come fa ad essere in forma a 78 anni? Orietta Berti oggi appare più in forma che mai, scopriamo come ha fatto a perdere 9 kg in due mesi. Quest’anno si è anche rilanciata da un punto di vista professionale. Prima la partecipazione al Festival di Sanremo, poi la collaborazione con Fedez con il brano Mille che è stata in vetta alle classifiche per tuttta l’estate.

Tornare in forma non è affatto facile e i personaggi dello spettacolo lo sanno molto bene dal momento che devono rispettare la giusta alimentazione per apparire sempre al meglio. Le scorse settimane vi abbiamo illustrato come spunto alcune delle diete seguite dai VIP come la dieta di Adele, la cantante Inglese che ha perso 30 chili o la dieta di Antonella Clerici in menopausa è riuscita a perdere peso con i giusti abbinamenti. Seguire una alimentazione adatta e la giusta dieta ha permesso a Orietta Berti, oramai settantenne di perdere alcuni chili addirittura dieci e di essere in buona forma. Cerchiamo di capire quale alimentazione ha seguito in modo da ottenere gli stessi risultati.

La Dieta di Orietta Berti che le ha fatto perdere peso

Orietta Berti è una delle artiste di punta della musica italiana e il successo della canzone estiva ne è la dimostrazione dal momento che ha dominato le classifiche. La cantante è balzata anche agli occhi del gossip in quanto è riuscita a tornare in buona forma grazie a una dieta personalizzata sul suo fisico ideata da un esperto del settore che le ha permesso di perdere 10 kg. Lei stessa, proprio in una intervista, ha raccontato di essere riuscita a perdere quasi 10 kg passando dai 74 sino ai 65 del suo attuale peso. Orietta Berti ha confessato di aver seguito molte diete senza successo ma che con la dieta messa a punto per lei dal Dr Sorrentino è riuscita nel suo intento, dimagrire ed essere in buona forma fisica. Un regime che ha deciso di seguire per via di alcuni problemi a causa dell’aumento di peso.

Un regime facile da seguire in cui era previsto anche il cioccolato fondente, ma dal momento che lei non lo ama ha deciso di optare per dello yogurt magro che ha diversi nutrienti.



In che cosa consiste la dieta di Orietta Berti messa a punto dal Dr Sorrentino?

Il dottor Nicola Sorrentino è un dietologo di grande esperienza, la dieta Sorrentino è una dieta bilanciata che si ispira alla dieta mediterranea con un occhio di riguardo a un consumo minore di grassi e proteine animali. Nella dieta Sorrentino, la colazione è leggera, gli spuntini sono a base di yogurt, la cena è più sostanziosa del pranzo: si tratta dunque di una dieta molto interessante per chi lavora tutto il giorno e può cucinarsi a casa la cena. Al contrario, chi vuole può invertire il pranzo con la cena.

Nella dieta seguita da Orietta Berti sono vietati alimenti ricchi di grassi, come le fritture, i dolci, ma anche le salse a base di panna e alcolici.

A colazione era solita consumare dello yogurt magro oppure del formaggio o ancora un frutto. Per il pranzo o la cena della pasta o riso esclusivamente integrali con un secondo a base di verdure oppure si poteva scegliere per un panino al prosciutto o crudo oppure della bresaola insieme sempre alle verdure. Per quanto riguarda la cottura degli alimenti, si predilige al vapore oppure al forno.

Dieta di Orietta Berti: proprietà

Orietta Berti ha deciso di impegnarsi a fondo per raggiungere questo traguardo ed è riuscita, grazie alla dieta pensata per lei dal Dr. Sorrentino, di perdere quasi 10 kg. In passato ha seguito e cominciato tantissime diete, ma senza ottenere risultati concreti, mentre in questa ha subito notato ottimi benefici e vantaggi. Insieme a questo regime, ha dedicato tempo anche all’attività fisica con passeggiate e tapis roulant che l’ha aiutata a ottenere questi risultati.

Nella dieta di Orietta Berti, come si è visto, non mancava assolutamente lo yogurt, considerato un pasto importante dal momento che smorza i morsi della fame e può essere anche un ottimo spuntino da consumare a colazione oppure a metà mattina proprio come faceva la cantante.

Un regime che ha seguito per circa due mesi ottenendo ottimi benefici e soprattutto una discreta forma fisica, proprio come lei desiderava e voleva. Nella sua dieta, oltre allo yogurt, è possibile anche consumare delle verdure crude, come carote o finocchi negli spuntini di metà mattina e del pomeriggio proprio per non abbuffarsi e sentire i morsi della fame.

Come condimento, è possibile usare le erbe aromatiche e le spezie come la curcuma che è anche la base di un noto integratore come Piperina & Curcuma. Durante la giornata è consigliabile bere dell’acqua, anche aromatizzata a base di agrumi o del tè verde che depura.

Negli anni Orietta Berti pare averle provate davvero tutte le dimagrire ma non riusciva mai a raggiugere i risultati sperati. Con questo metodo sembra ci sia riuscita alla grande ad essere in forma a 78 anni.