La prima colazione nella dieta Mediterranea: cosa mangiare.

Dalla prima colazione alla cena, cosa mangiare per seguire la dieta Mediterranea? Chi non ha mai sentito parlare della dieta mediterranea? Negli anni cinquanta diventa famosa grazie ad Ancel Keys che studia le abitudini alimentari di chi preferisce consumare più verdure, legumi, frutta e cereali, con l’olio extravergine d’oliva che carne. Da qui si è avuto il boom: la dieta mediterranea fa dimagrire, mantiene in salute e protegge l’organismo. Prima colazione, spuntino a metà mattina, pranzo, merenda e cena. Se per ognuno di questi pasti (perché, si sa, ogni giorno devono essere cinque) dovessimo seguire la dieta mediterranea, come e cosa dovremmo mangiare?

Sono molti italiani che credono di seguire un’alimentazione sana come quella della nostra tradizione, ma questo, purtroppo, non avviene sempre. Ciò di cui tenere davvero conto è che a differenza di altri regimi alimentari la dieta mediterranea consente di avere nel piatto molti più cibi a densità calorica elevata, il che aiuta a sentirsi più soddisfatti che privati. Ma a margine del computo calorico fine a se stesso c’è da aggiungere anche un’altra serie di elementi fondamentali: la dieta mediterranea è uno stile di vita. E quindi prevede di essere fisicamente attivi, ma anche di tener conto della stagionalità dei prodotti, che possibilmente devono essere locali. E, non da ultima, di tenere viva la convivialità. La dieta Mediterranea impiega una serie di prodotti e alimenti sani, un regime alimentare che sfrutta la combinazione tra vari ingredienti per una proposta sana, nutriente ed equilibrata. Un’alimentazione con un effetto benefico sull’organismo grazie alla presenza di cereali, frutta, verdura, semi, olio di oliva, pochissima carne preferibilmente bianca in tandem con un consumo moderato di pesce, legumi, uova, latticini e dolci.

Cosa mangiare nella dieta mediterranea?

Tra i carboidrati sono da preferire quelli a medio indice glicemico come: pasta, pane, riso e cereali integrali, e quelli a basso indice glicemico come yogurt, frutta secca (noci), mele. Carne magra: pollo, tacchino, manzo, grassi buoni ricchi di omega 3 contenuti nell'olio di oliva e in alcuni pesci come: salmone o orata, anche ricchi di vitamine B2 e PP oltre a minerali importanti come fosforo, iodio e ferro. Inoltre è consigliato il consumo di frutta e verdura di stagione che forniscono il giusto apporto di vitamine e sali minerali se inserite ogni giorno nella nostra alimentazione.

I Vantaggi e i benefici di seguire la dieta Mediterranea.

Una regime alimentare che punta tutto sul basso consumo di proteine animali e dei suoi derivati con effetti benefici per la salute del cuore e della circolazione cardiaca stessa. Anche grazie all’impiego di condimenti salutari quali l’olio, le spezie e le erbe aromatiche, come valida alternativa al sale, al burro, alla margarina e alle salse. La Dieta Mediterranea inoltre consiglia un impiego e consumo occasionale delle bevande gassate, degli alcolici ad eccezione del vino, dei condimenti e sughi troppo calorici e grassi, oltre allo zucchero, alla farina e cereali non integrali. La Dieta Mediterranea offre molti vantaggi legati alla stagionalità dei prodotti permettendo così un consumo consapevole e sostenibile, meglio ancora se a chilometro zero. Specialmente se legati all’acquisto di articoli provenienti da aziende agricole locali e tracciabili, in grado di utilizzare un’agricoltura priva di sostanze dannose così offrendo prodotti sani, nutrienti, freschi ed ecosostenibili. Inoltre l’assenza di grassi dannosi trasforma la dieta mediterranea in una barriera contro i chili di troppo, prevenendo al contempo patologie invalidanti quali diabete, ictus, tumori e infarto. È un percorso salutare che fa bene all’ambiente e al corpo stesso, impedisce l’accumulo di grasso favorendo il mantenimento di un peso adeguato oltre a garantire una ricarica energetica costante.

La prima Colazione nella Dieta Mediterranea: cosa mangiare?

La prima colazione è il momento migliore della giornata e la Dieta Mediterranea accorre in aiuto con un’offerta varia di prodotti, salutare e nutriente. Del resto la Dieta Mediterranea è uno stile di vita che si può proseguire per tutta l’esistenza, iniziando la giornata nel modo giusto. Equilibrata e in grado di apportare salute e benessere, la dieta mediterranea è ancora oggi universalmente considerata come esempio di sana alimentazione, tanto da essere stata iscritta, nel 2010, nella lista dell’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Per quanto riguarda la prima colazione la Dieta Mediterranea punta sulla varietà per questo si possono consumare prodotti differenti come ad esempio latte di capra o vaccino parzialmente scremato in coppia con fette biscottate integrali e marmellata. Oppure latte di pecora, un frutto con del pane di segale, ma anche un vasetto di yogurt greco bianco con l’aggiunta di ribes o mirtilli e un cucchiaino di miele. Per chi ama le prime colazioni sostanziose niente di meglio di una tazza di latte o un vasetto di yogurt, anche nella variante vegetariana, con della frutta fresca di stagione sostituibile con una spremuta o una centrifuga, fino alla classica presenza dei cereali integrali in formato di fiocchi, di pane e fette biscottate o muesli. Questi ultimi si possono gustare con un mix di frutta fresca e latte o mescolando il tutto con del succo fresco di frutta, mentre settimanalmente ci si potrà concedere anche un uovo meglio alla coque. Grandi assenti i dolci più classici che si possono comunque gustare una volta al mese, come da indicazione, ma preferendo come sempre un prodotto integrale.