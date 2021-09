Covid, 16enne non vaccinata ricoverata con grave miocardite

Palermo – Una ragazza trapanese di 16 anni, positiva al Covid, è stata trasferita nella notte all’ospedale ‘Cervello’di Palermo: attualmente è ricoverata in serie condizioni, nel reparto di cardiologia. La giovane non è vaccinata e il virus contratto le ha provocato una miocardite grave, con insufficienza cardiaca.

Nei pronto soccorso siciliani è, tuttavia, un momento di relativa calma: anche il bollettino di giovedì ha evidenziato un calo dei ricoveri. Comincia ad arrivare però qualche vaccinato in più: quasi tutti anziani o soggetti pluripatologici; ma anche pazienti i cui anticorpi, per qualche motivo individuale, non hanno risposto adeguatamente alla somministrazione o persone in cui l’immunizzazione, dopo 8-9 mesi, comincia a vacillare.