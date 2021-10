Sicilia, medico inoculava il vaccino per finta, denunciato e sospeso

Messina - Complice di vaccinandi No Vax. Un medico di un hub della zona jonica messinese avrebbe fatto finta, per ben due volte, di inoculare il vaccino anti-Covid, e, secondo quanto emerso da una segnalazione giunta all’Asp di Messina, non avrebbe infilato l’ago ad alcuni pazienti, facendo scivolare il liquido sul pavimento, o lungo il braccio. Il medico, assunto a tempo determinato nell’ambito dell’emergenza Covid, è stato sospeso dall’attività, ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

I vaccini “incriminati”, che sarebbero 2, non sono stati registrati, e, di conseguenza, non sono stati neanche rilasciati i Green Pass che i soggetti avrebbero tentato di ottenere illegalmente. Per il camice bianco è scattata immediatamente la segnalazione anche all’Ordine dei medici.