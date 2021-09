Nuove case a 1 euro in Sicilia

Calatafimi Segesta - Il Comune di Calatafimi Segesta, che tra le altre cose ospita il famoso Tempio, ha appena pubblicato sul sito il nuovo bando con 58 case in vendita al prezzo simbolico di un euro. Alcune sono stupende, con vista sulle campagne trapanesi, ma chi acquista – come nei casi precedenti - dovrà per contratto impegnarsi a ristrutturare l’immobile entro i termini stabiliti: in questo caso i lavori dovranno iniziare non oltre 3 mesi dal rilascio del permesso di costruire ed essere ultimati al massimo entro 3 anni.

D'altronde è a questo che serve il progetto Case a 1 euro: riqualificare e ripopolare centri e strutture in abbandono. possono aderire al bando - entro le ore 13 del 30 ottobre 2021 - soggetti singoli, imprese individuali, associate, artigiane, società commerciali, cooperative, fondazioni, onlus. Praticamente tutti. Non tutte le operazioni degli ultimi anni hanno avuto la fortuna dell’apripista Sambuca di Sicilia ma vale lo stesso la pena di tentare, soprattutto tra gli acquirenti stranieri, tanto non c’è un euro da perdere.