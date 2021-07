Quanto guadagna un influencer? Il tariffario in base a social e follower

Ragusa - Dagli Zengavò ai Zorzani, passando per l'accoppiata Mapelli-Jane, quest’anno pare che gli influencer si siano dati appuntamento tutti sull’Isola per le vacanze. La fauna è variegata. La maggior parte sono modelle o quasi. Quelle siciliane che vanno per la maggiore sono Diletta Amenta (foto), Eleonora Maressa, Eleonora Torre, Claudia Salvini, Erica Aquilino o la prosperosa Marika Fallaci . Alcune sono arrivate allo status di influencer grazie alla televisione, altre coi concorsi di bellezza, tutte hanno studiato e c’è chi lavorano a Milano o a Londra, nella moda. Ragazze che mantengono un profilo professionale, non solo social.

Altri personaggi invece sono spot viventi che - in una maniera o nell'altra, comunque razionalmente inspiegabile - sono riusciti a catturare i like di milioni di utenti in tutto il mondo, trasformandosi in sandwich man in Rete, dove - tra una banalità senza senso e una rivelazione sulla loro vita privata – infilano una serie di "prodotti presenti a scopi pubblicitari" per cui vengono pagati, tanto legittimamente quanto profumatamente. In un caso o nell’altro, gli incassi variano in base all'accordo con l'azienda e al prodotto pubblicizzato ma, di base, c'è l'engagement: il canale social adoperato e il numero di follower. Da alcune inchieste al riguardo, compresa una recente de Le Iene, possiamo giungere alla seguente media retributiva.

Facebook

Nano influencer, 10-25mila fan: tra 50 e 250 euro a post

Micro influencer, 25-100mila fan: tra 250 e 750 euro

Mid-tier influencer, 100-300mila fan: tra 750 e 1000 euro

Macro influencer, 300-1mln fan: tra 1.000 e 2.500 euro

Mega influencer, 1-3mln fan: tra 1.000 e 5.000 euro

Celebrity, oltre 3 milioni di fan: tra 5.000 e 15.000 euro

Instagram e TikTok

Nano influencer, 5-10mila fan: tra 50 e 250 euro a post o story

Micro influencer, 10-50mila fan: tra 250 e 500 euro

Mid-tier influencer, 50-300mila fan: tra 500 e 2.500 euro

Macro influencer, 300-1mln fan: tra 2.500-5.000 euro

Mega influencer, 1-5mln fan: tra 5.000 e 15.000 euro

Celebrity, oltre 5 milioni di fan: tra 15.000 e 60.000 euro

YouTube

Nano influencer, 5-10mila iscritti: da 500 a 1.000 euro a video

Micro influencer, 10-50mila iscritti: da1.000 a 2.500 euro

Mid influencer, 50-100mila iscritti: da 2.500 a 5.000 euro

Macro influencer, 100-500mila iscritti: da 5.000 a 15.000 euro

Mega influencer, 500-1 mln iscritti: da 15.000 a 25mila euro

Celebrity, oltre 1milione di iscritti: da 25.000 a 50.000 euro

Basta andare sul profilo di uno di questi fenomeni, vedere da quante persone è seguito e farsi due conti con i messaggi postati ogni giorno. A cui aggiungere svariati extra: comparsate tv e in locali, libri, dischi, film, presentazioni. Fanno tutto, come dei piccoli Leonardo! Una fabbrica macina-profitti di proporzioni industriali, e assolutamente legali.