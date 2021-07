Catania - L’extra per la maxi valigia imbarcata, come successo alla coppia Zorzi-Stanzani; la paura dell’aereo; la grandinata a Milano; il biglietto sbagliato. In mezzo qualche spot e scambio con i follower, di cui vivono.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga documentano passo passo, in diretta online, le delicate fasi del loro atterraggio in Sicilia, dove lui conoscerà finalmente genitori e parenti dell’influencer messinese.