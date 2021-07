Demi Moore, a 58 anni selfie in bikini e senza trucco, fisico da urlo

Demi Moore si sta godendo una vacanza con la figlia Rumer Willis, da Santorini a Mykonos passando per Creta ha documementato la lunga vacanza in Grecia sui social.

Com'è diventata Demi Moore? L'attrice, 58 anni, fa la prova costume davanti allo specchio e pubblica il selfie su Instagram superando a pieni voti l'esame per l'estate 2021. Come le sue colleghe italiane, vedi la Marcuzzi è diventata virale la moda di documentare le vacanza su Instagram e sulle storie del social. A58 anni, selfie in bikini e senza trucco, mostra un fisico da urlo. In vacanza in Grecia con la famiglia, la star 58enne ha postato un selfie su Instagram. per la gioia di suoi moltissimi fan. Senza trucco e con un bikini minimal-chic che mette in mostra il fisico allenato e le curve nei punti giusti.



Demi Moore è una delle attrici più celebri di Hollywood: nessuno può dimenticare “Ghost” e “Proposta indecente” le opere cult che le hanno resa famosa, una vera e propria star del cinema.

In spiaggia con alcune amiche e i suoi immancabili adorati cagnolini l'attrice sfoggia un corpo impeccabile. Ma è la bella primogenita di Bruce Willis e Demi a catalizzare l'attenzione con il suo stringatissimo bikini che mette in evidenza un lato B da applauso.

Più tormentata invece la vita privata, dal matrimonio con Bruce Willis, (1987-2000) da cui ha avuto anche tre figli fino alla separazione e alla nuova e travagliata storia con Ashton Kutcher durata fino al 2011. La coppia insieme dal 2005 è durata sei anni a suon di scandali culminati nelle presunte molestie denunciate dall’attrice e nella confessione delle dipendenze con alcol e droga, tutto riportato in modo dettagliato nella biografia ufficiale dell’attrice “Inside Out”.