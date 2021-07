Toni e Claudia hanno detto sì

Ispica - Cinque anni insieme e una vita che si divide tra Modica e Catania. Venerdì 16 Luglio Toni Pellegrino e Claudia Reddavid hanno detto sì.

Ad accogliere le loro promesse di matrimonio l’altare della Basilica di Santa Maria Maggiore, a Ispica. Circondati dall’affetto di 200 ospiti tra amici e parenti, dopo la cerimonia Toni e Claudia hanno festeggiato alla Tonnara di Marzamemi. Non un tema per le nozze, ma il motto “less is more” che ben rappresenta lo stile e l’attitudine della coppia.

Eleganti e raffinati gli allestimenti: solo fiori - giocati nei toni del bianco e del rosa pastello con alcuni tocchi bordeaux - e luci.

Ai neo sposi i migliori auguri dalla nostra redazione.

Foto: Gianmarco Vetrano

Wedding planning & design: Panta Rhei

Make-up: Orazio Tomarchio per la Truccheria Cherie

Hairstyle: Gessica Maltese per TONIPELLEGRINO Art And Science

Catering: Valentino

Location: La Tonnara

Light design: CTA Service

Progetto grafico e cartaceo: Davide Guglielmino.

