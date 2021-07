Il bikini si porta al contrario, la moda dell'estate 2021

La moda dell'estate 2021 vuole il bikini allacciato al contrario: torna la tendenza del costume da bagno upside down

Dite addio ai segni dell'abbronzatura. Niente più décolleté segnato da zone bianche. Per l'estate 2021 il bikini si porta al rovescio e se non lo fate siete decisamente out. La moda dell'estate è tutta qui, nel bikini al rovescio, un trend che ha fatto il giro del mondo, tanto da avere fan in ogni Paese d'Europa, negli Stati Uniti, in America Latina e addirittura in Australia, grazie alla viralità dei post di Instagram che ne mettono in luce ovviamente il lato sexy.

Entrare nel vivo dell'estate è più facile a dirsi che a farsi. Ricordarsi di applicare la protezione solare, mettere un bel cappellino vivace e tirare fuori i nostri vestitini migliori è un gioco da ragazzi rispetto al riprendere confidenza con il costume da bagno dopo un lungo inverno in cui mai come questo, il nostro indumento preferito è stato la tuta da casa. La prima uscita potrebbe sembrare del tutto aliena: al punto che potreste ritrovarvi perse tra i lacci del bikini per poi allacciarlo e realizzare di avere indossato il pezzo di sopra al contrario. A questo punto sarete sorprese - e forse grate - di sapere che questo piccolo incidente è, in effetti, di gran tendenza per questa estate 2021



L’idea del bikini al contrario

Ad avere il colpo di genio, in un'annata segnata da un trionfo di costumi da bagno interi per molti versi casti e dallo spirito retrò, è stata Valentina Fradegrada, modella e influencer con oltre 630mila follower, una bergamasca classe 1991 a dir poco esplosiva. Patita di yoga e arti marziali (è stata 5 volte campionessa italiana di wushu kong fu), cantante del gruppo Badass B che ha appena pubblicato un singolo, ed ex fidanzata del rapper Fred De Palma, grazie al suo fisico ha fatto impazzire il web. In poche semplici mosse che - diciamocelo - abbiamo fatto tutte almeno una volta nella vita mentre in spiaggia combattevamo con goffaggine una guerra con elastici e laccetti dei costumi per avere l'abbronzatura perfetta senza incidenti hot, lei ha creato un business che sfida la forza di gravità.

L’idea del bikini al contrario spopola su instagram e sulle spiagge

Nel mese di aprile, Khloe Kardashian ha condiviso una foto su instagram mentre prendeva il sole con un delizioso bikini color lavanda, facendo salire le ricerche legate ai costumi da bagno viola del 150% in una sola settimana..

Di riflesso, una grossa ondata di influencer e acquirenti ha immediatamente seguito la tendenza, indossando top a triangolo appena accennati, incrociati sullo sterno o legati intorno al collo.

Così, quando il clan dei reality televisivi ha iniziato a indossare il bikini a testa in giù, una parte sostanziale della popolazione ha subito cominciato a fare lo stesso. Lyst riporta che la domanda di bikini top all'incontrario è aumentata del 49 per cento nell'anno in corso, confermando i modelli in verde, rosa caldo e nude come le varianti colore più popolari.

L'effetto capovolto - upside down, per l'appunto - si ottiene posizionando la parte del pezzo di sopra del bikini che di solito si trova sotto il seno, ai lati.

Questo significa che potete sperimentare con la tendenza utilizzando i costumi da bagno a triangolo già presenti nel vostro guardaroba - tutti quei modelli dimenticati da tempo che sono rimasti fermi per oltre un anno e mezzo.

Anche indossare un bikini a triangolo come fascia - legando le spalline insieme al centro per creare un effetto cut-out - è diventato popolare. Tant'è, alcune marche di costumi da bagno ormai offrono modelli già pronti per risparmiare a tutte il disturbo. Un trend destinato a diventare un tormentone, insomma, anche se non mancano gli scettici che dubitano della funzionalità in spiaggia perché poco stabile, e i puritani secondo cui è eccessivamente sensuale, quasi scabroso, perché mostra una zona solitamente coperta.

Prepararsi per il mare, insomma, non è mai stato così interessante come questo 2021 e ricordatevi di indossare il bikini al contrario.