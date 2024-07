Biagio Antonacci torna in vacanza nel ragusano e va in bici

Santa Croce Camerina - Biagio Antonacci (Milano, 1963) torna in vacanza nel ragusano a qualche anno dalla sua presenza in questi luoghi. Cappellino, occhiali da sole, in sella a una mountain bike ha fatto una escursione nella spiaggia di Randello, a metà tra il territorio di Ragusa e quello di Scoglitti. Nei giorni scorsi il cantautore, che si appresta a un concerto al Teatro Antico di Taormina, era stato avvistato a Punta Secca, nel santacrocese, località che aveva visitato nel 2018, quando era stato anche a Scicli.

