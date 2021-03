Can Yaman e Diletta Leotta in posa al porto di Catania.

Can Yaman e la Siciliana Diletta Leotta sarebbero da poche ora a Catania e hanno già postato la prima foto sui social.

C'è chi ancora dubita che sia amore vero tra il bel turco Can Yaman e la Siciliana Diletta Leotta e chi dubitava della presenza del'attore Turco Can Yaman a Catania, invece da poche ore circola una foto che ritrae Diletta Leotta, con il suo cagnolino e il suo fidanzato Canproprio al porto di Catania.

I due che si sono defini "una coppia pericolosa" partiti pare, due gironi fa per far visita alla famiglia Leotta.

La foto in poche ore , ha già fatto il giro del web a conferma proprio della reale presenza di Can Yaman nella terra natale di Diletta. In questo 2021 si è discusso della bella resentatrice quasi esclusivamente per il rapporto con l’attore turco Can Yaman, una relazione della quale i diretti interessati parlano solo attraverso post su Instagram senza svelare dettagli o fare dichiarazioni ufficiali, ma di cui parlano anche troppo tutti gli altri.

Prima vacanza a Catania per Can Yaman in questi giorni in città con la fidanzata Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, probabilmente in occasione delle imminenti festività pasquali, ha portato l'attore turco a cui è legata già da alcuni mesi, nella propria città. E per la coppia sono passeggiate, anche in bici, alla Scogliera e al Lungomare.