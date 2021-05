Concerto del 1°: Maggio Renga si emoziona e dimentica le parole

Concerto del Primo maggio, Renga si emoziona davanti ad Ambra e scorda le parole della canzone scritta per lei

Francesco Renga aveva annunciato la sua partecipazione al concerto del 1 maggio scrivendo così sui social: “Finalmente una bella notizia! Sono felice di annunciarvi che sabato 1 maggio ci sarà anch’io al Primo Maggio insieme a tanti amici! È un po’ come ripartire”.

Ieri è andato in onda il concerto del primo maggio e a presentarlo è stata Ambra Angiolini che oggi ospite nel salotto di Mara Venier, è apparsa visibilmente stanca e provata. Ma un tocco di rosa ha tinto il Concertone del Primo Maggio dove ha cantato anche Renga, suo ex compagno e padre dei suoi figli.

Il Concero del Primo Maggio è stato per tutti gli artisti che sono saliti sul palco un ritorno alla normalità e un’occasione per ricominciare dopo il periodo pesantissimo di pandemia che è iniziato più di un anno fa e nel quale ci siamo ancora anche se, finalmente, comincia a vedersi la luce grazie alla massiccia campagna vaccinale che si sta continuando in tutta Italia.

Ambra e Francesco Renga, tra loro sorrisi e dolcezza

Quando Francesco Renga si è esibito sul palco , Ambra poco distante da lui ha cantato le sue canzoni tutto il tempo.

Ma quando Renga si esibisce nel brano Il mio giorno più bello nel mondo, dedicato proprio all'ex compagna, che gli ha dato due figli, Jolanda e Leonardo, il cantante è arrivato a indicare Ambra Angiolini mentre cantava il verso "I miei giorni più belli nel mondo li ho vissuti con te". Ad un certo punto ha però ha dimenticato le parole... al punto da sbagliare poi quelli successivi e cercare di coprire l'evidente imbarazzo con un sorriso. Ma finisce tutto in tv, in diretta.

I due si sono scambiati sorrisi tanto che ad un certo punto Ambra è sembrata molto in imbarazzo e, portandosi una mano alla fronte, si è girata.

Poi, prima di mandare la pubblicità Lillo e Fresi hanno scherzato con lei presentandola a Renga come una sua fan.

Tutto ciò non è certo sfuggito ai fan che gridano al ritorno dell'amore fra i due. Il pubblico che ha seguito il concertone del Primo maggio di ieri, ha notato che il cantante si è emozionato dvanti ad Ambra tanto da dimenticare le parole della canzone dedicata ad Ambra per via della troppa emozione e le telecamere hanno ripreso lei seguendo una sorta di inatteso siparietto.

Ambra Angioli imbarazzata

Ancora più imbarazzata di lui appare Ambra Angiolini, come dimostrano le immagini del video che sta girando sul web. Francesco Renga e Ambra hanno vissuto una intensa storia d'amore. Sono stati insieme dal 2004 al 2015, ma dal 2017 la conduttrice e attrice è legata sentimentalmente all'allenatore (ex tecnico di Milan e Juventus) Massimiliano Allegri.

Intanto Ambra Angiolini, oggi pomeriggio è stata ospite nel salotto domenicale della “zia Mara”, come lei spesso ama definirsi con i suoi ospiti. Durante la lunga intervista, dove Ambra ha parlato della sua carriera e dei suoi esordi, Mara le ha chiesto se fosse triste a causa della presunta rottura tra lei e Massimo Allegri, Ambra ha negato ma è stata poco convincente…

Quello che è accaduto ieri sul palco del Concertone, però, non è sfuggito ai telespettatori e i fan sono convinti che l'amore non sia finito, anche se dopo la rottura il cantante e la conduttrice sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei figli.