Amore al capolinea per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? Sembrerebbe proprio di si, stando alle indiscrezioni rilasciate da un caro amico dell’ex allenatore.

A svelare la presunta crisi è stato il settimanale Di Più Tv, che ha raccolto la testimonianza di una persona vicina ad Allegri. Secondo il giornale la coppia, legata dal 2017, sarebbe più lontana che mai e starebbe attraversando una crisi profonda.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri starebbero vivendo un periodo di crisi. A rivelarlo il settimanale Di Più, che ha ascoltato un amico dell'ex allenatore di Juve e Milan. I due da tempo vivrebbero distanti: lui a Montecarlo, lei a Potenza, dove ha da poco finito di girare il film La notte più lunga dell'anno in cui indossa i panni di una cubista che decide di chiudere con la vita notturna.

Mentre la Angiolini infatti ha appena terminato a Potenza le riprese del film La notte più lunga dell’anno – dove interpreta una cubista che decide di chiudere con la vita notturna – Allegri è a Montecarlo a decidere del suo futuro professionale. E pare siano proprio i progetti del compagno ad aver provocato malumori nella coppia:Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei. Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre.

Ambra e Allegri si sono lasciati?

In quattro anni di relazione si è più volte parlato di convivenza ma di fatto Ambra e Allegri non hanno mai compiuto questo passo. Fino a poco tempo fa Allegri voleva a tutti i costi restare in Italia, per rimanere accanto ad Ambra e gettare le basi di una vita con lei. Oggi le cose sembrano diverse e il 53enne starebbe valutando anche proposte di club stranieri che, di fatto, lo allontanerebbero dall'ex ragazza di Non è la Rai. Al momento i diretti interessati tengono la bocca cucita sulla presunta crisi: solo un po' di maretta o addio definitivo?

I dubbi sulla relazione tra Ambra Angiolini e Allegri sono più che legittimi dato che, fino a qualche tempo fa voleva a tutti i costi restare in Italia proprio per rimanere accanto alla sua compagna, anche se il loro è sempre stato un amore che ha lasciato loro grandi libertà, come ha raccontato in alcune interviste l’attrice. “Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa – ha spiegato Ambra in passato -. Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia. Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia”.

In molti si sono anche chiesti se i due fossero convolati a nozze in gran segreto: “Mi arrabbio quando mi chiedono se io e Max ci sposiamo – aveva chiarito lei -. Stiamo insieme da tre anni, ovviamente il flusso è positivo e non c’è bisogno di definire le cose. Lui non è in alcun modo inibito dal mio carattere, riesce a sopportare bene i miei sproloqui. Magari in cuffia ascolta le partite, ma finché la faccia sembra presente funziona…”.

L’ultima apparizione pubblica della coppia risale a marzo, quando i due erano stati paparazzati a Milano dal settimanale Vero. Al momento nessuno dei due ha confermato né smentito la crisi, ma di certo la voglia dell’ex tecnico di ripartire con il calcio potrebbe di fatto diventare un ostacolo per il loro amore.