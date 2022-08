Diletta Leotta pubblica su Instagram la prima foto con il fidanzato

Diletta Leotta pubblica la prima foto con il fidanzato Giacomo Cavalli: su Instagram lo scatto durante la vacanza in Puglia

Già dallo scorso inverno il gossip sostiene che Diletta Leotta, 30 anni, archiviata la storia d'amore Can Yaman, abbia un nuovo amore: l’imprenditore e modello Giacomo Cavalli, due anni meno di lei.

Finora i diretti interessati non avevano commentato le voci. Ora, però, sembra essere arrivata la conferma social. La conduttrice di Dzan ha pubblicato su Instagram alcune foto dalla Puglia, dove è in vacanza, dopo essere stata in Sicilia a Noto, nelle scorse settimane.

E proprio vicino a lei compare per la prima volta nella foto, il modello a cui sarebbe legata, secondo il gossip, già da diversi mesi. Non più solo gossip. Se fino ad oggi le immagini che ritraevano i due erano scatti rubati, ora la conduttrice di Dazn ha deciso di uscire allo scoperto. L'istantanea arriva dalla Puglia, dove la 30enne sta trascorrendo le vacanze di Agosto

Diletta Leotta e la foto su Instagram con il fidanzato

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli sono in vacanza in Puglia insieme con degli amici, tra cui Elodie. Il 28enne è figlio del velista Beppe Cavalli e ha ereditato dal padre la passione per questo sport. Non senza successo. Nei Mondiali del 2019 è stato il migliore tra gli italiani, in coppia con Jacopo Plazzi, nella gara sull'imbarcazione chiamata «49er».

La prima foto social

Nella foto però c'è da dire che i due non solo soli. Con loro anche un gruppo di amici, tra i quali è possibile riconoscere la cantante Elodie. Un'immagine di una comitiva in vacanza, quella che si vede sui social. Ma è la prima dopo le varie immagini di Leotta e Cavalli che i paparazzi avevano diffuso attraverso i principali giornali di gossip.