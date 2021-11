Francesca Cipriani: arriva la proposta di matrimonio in diretta al GF Vip

Francesca Cipriani è stata travolta da un’emozione incredibile nella diretta del Grande Fratello Vip. La concorrente ha ricevuto l’ennesima visita a sorpresa del fidanzato Alessandro Rossi, che questa volta ha voluto davvero sbilanciarsi. Faccia a faccia con la showgirl, il ragazzo le ha mostrato l’anello di fidanzamento e pronunciato la fatidica proposta. Urla e applausi in Casa e in studio.

Francesca Cipriani e Alessandro si sposano: è arrivata la proposta al GF Vip! Una vera e propria sorpresa per la Vippona di Alfonso Signorini, o almeno così ha detto il conduttore. Che se lo aspettasse o meno, la proposta di matrimonio al GF Vip è stato comunque un momento speciale ed emozionante. Francesca è stata chiamata in confessionale per parlare del fidanzato, Alfonso le ha chiesto come va e lei è subito scoppiata a piangere spiegando che cerca di non pensarci ma sente molto la mancanza del fidanzato. Signorini le ha detto che c’era un argomento importante da affrontare e l’ha lasciata per qualche minuto da sola con i suoi pensieri.

Chiuso il collegamento col confessionale, Alfonso ha parlato alle altre concorrenti in salotto e le ha invitate ad andare in giardino. Gli uomini sono rimasti in salotto. Clarissa Selassié ha subito capito che si parlava di matrimonio vedendo i palloncini a forma di cuore. Alessandro è entrato in giardino e ha chiesto alle Vippone di aiutarlo a tenere ferma Francesca, visto cosa era successo le precedenti volte. Le donne si sono persino tolte i tacchi per essere pronte a fermare la Cipriani con tutte le loro forze!



Quindi Alfonso è tornato in confessionale e ha ripreso il discorso sull’amore con Francesca, che ha raccontato di aver toccato il fondo con altri uomini in passato. Le hanno spesso fatto del male, uno in particolare che usava la violenza con lei; lei si ribellava, ma quest’uomo la ricattava e la seguiva ovunque. Quei momenti sono ormai solo un brutto e lontano ricordo, stasera era tempo di sorridere: Alessandro ha chiesto a Francesca di sposarlo al GF Vip! Francesca era freezzata, Alessandro le ha detto che per lui il sentimento non è cambiato ed è andato a prendere il vassoio su cui c’era l’anello. Questo il discorso della proposta:

“Non vederci, non sentirci per me è stato un dolore, tu lo sai. L’amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta. Questa esperienza è stata bella, quando sono in giro la gente mi saluta e mi chiede di noi. Una cosa bella, mi fa piacere però è un’emozione che dura poco. Quando torno a casa sono solo, non sei con me. Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, un abbraccio e mi sgridi quando sbaglio. Quelle piccole cose che mi danno la felicità vera, che non ha prezzo, è nei piccoli gesti. Io sono molto innamorato di te e stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: senza di te non so stare. Voglio stare con te nella mia vita e volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Io voglio invecchiare con te e nessun altro. Ti amo e voglio solo stare con te”

Francesca ha preso l’anello della proposta, perché era sul vassoio e quindi Alessandro non lo ha toccato. Appena è stata sfreezata ha urlato e ripeteva “aiuto”, poi “ti amo”. Ovviamente ha detto sì ad Alessandro, un sì urlato a squarciagola! Voleva abbracciarlo, ed è comprensibile, ma non ha potuto farlo. “Voglio vivere l’eternità con lui, anche dopo la vita”, ha detto la Cipriani.

Durante la pubblicità Francesca era ancora incredula e ha festeggiato con tutti, che la abbracciavano e le chiedevano di vedere l’anello. Erano tutti molto felici di questa sorpresa, un’emozione che ha travolto tutti e non solo la diretta interessata. Manuel Bortuzzo si è commosso, Katia si è proposta per cantare l’Ave Maria alla cerimonia. Naturalmente Francesca ha già invitato tutti al suo matrimonio con Alessandro!

Al termine Alessandro Rossi ringrazia la produzione per l’opportunità e la gentilezza con cui l’hanno sempre trattato, per poi congedarsi. Un momento di grande romanticismo, che ha portato una ventata di felicità nel cuore di Francesca Cipriani.