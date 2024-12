Jill Biden attesa in Sicilia

Messina - Da domani a mercoledì la first lady Jill Biden sarà in visita in Italia.

La moglie del presidente degli Usa partirà da Washington, D.C., dalla Joint Base Andrews, con destinazione Catania. Lo rende noto il Consolato Usa di Napoli. Il 4 dicembre la first lady arriverà alla base militare Nas Sigonella. In mattinata, nell’ambito della sua iniziativa Joining forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, Jill Biden incontrerà famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso alla Nas Sigonella. Successivamente, nella tarda mattinata, la first lady si recherà a Messina per visitare Gesso, la frazione del comune in cui sono stati i suoi bisnonni. Nel pomeriggio di mercoledì Jill Biden partirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Tappe successive, fino all’8 dicembre, saranno Qatar e Francia.

Chi è Jill Biden la First Lady dalle origini siciliane

Nata nel New Jersey si trasferisce con la famiglia a Philadelphia dove inizia a lavorare già all’età di 15 anni. Con un matrimonio e una carriera di modella alle spalle e un presente come insegnante conosce Joe Biden (vedovo da 3 anni a seguito di un tragico incidente che coinvolse la moglie) nel 1975 durante un appuntamento al buio, quello che dopo un paio di anni sarebbe diventato il suo secondo marito.

Nelle sue vene scorre sangue italiano (per la precisione siciliano) infatti il nonno paterno emigrò negli USA cambiando il suo cognome da “Giacoppo” a “Jacobs”, per riuscire ad integrarsi più facilmente. Il nonno di Jill Biden, Domenico Giacoppo, all’età di un anno, partì per l’America nel maggio del 1900 con suo padre Placido e i suoi fratelli, tutti nativi di Gesso, Messina.

Dagli archivi conservati a Ellis Island, risultano almeno 5 membri della famiglia Giacoppo che emigrarono in America nello stesso anno. È accertato che una famiglia di Gesso, emigrata a Hammonton, New Jersey, donò l’altare alla Chiesa Madre di Gesso Messina, dedicata a Sant’Antonio Abate, protettore di questa frazione, così come attesta l’iscrizione sul lato dell’altare.

Gesso è uno dei 48 villaggi del comune di Messina, situato a tramontana, sui Peloritani a circa 260 mt sul livello del mare. Il casale sorprende per la sua storia millenaria: nel medioevo questo luogo favorì la fondazione di almeno due monasteri basiliani (così come evidenziato dai toponimi stradali), dedicati a San Gregorio e a San Biagio.