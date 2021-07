Catcalling, a Diana del Bufalo piace VIDEO

Roma - "Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling..." Ad infiammare il web oggi ci pensa la frase buttata là, apparentemente per caso, da Diana Del Bufalo. Il tema della story della showgirl su Instagram voleva essere la falsità degli uomini, che le darebbero di continuo della "bella" e "bona" pure se, con altrettanto finta modestia, lei sostiene di non essere in forma.

Per la 31enne romana fischi e apprezzamenti, che i maschi le rivolgono di continuo al suo passaggio in strada (questo sarebbe il "catcalling"), sono tutti complimenti ben accetti. Alla faccia del #metoo e del sessismo. Molti follower criticano l'eccessiva leggerezza delle parole, quando enti e associazioni si danno tanto da fare per sensibilizzare contro molestie e stalking, in cui è facile che certi atteggiamenti convergano se non vengono stigmatizzati.