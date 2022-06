Jennifer Lopez con Ben Afflek, Beyoncé e Monica Bellucci a Marzamemi

Siracusa - Sono attese Jennifer Lopez con Ben Afflek, Beyoncé e Monica Bellucci alle sfilate di moda di Dolce & Gabbana a Marzamemi e in Ortigia a Siracusa, in programma dal 7 all'11 luglio.

Si comincia giovedì 7 luglio con la presentazione della Collezione Living all’Antico mercato di Ortigia. Venerdì 8 luglio alla Grotta dei Cordari sarà presentata una collezione di Alta Gioielleria. Sabato 9 luglio sfilata di Alta Moda in piazza Duomo e a seguire cena e intrattenimento in una nota struttura balneare di Fontane Bianche. Domenica 10 luglio trasferimento a Marzamemi per la sfilata di Alta Sartoria al Molo San Francesco di Paola. Lunedì 11 luglio l’evento conclusivo al Castello Maniace.

Dopo mesi di riserbo sull'evento, la notizia è filtrata grazie a una interrogazione consiliare al Comune di Pachino, nel cui territorio ricade la frazione marinara di Marzamemi, mentre Ragusanews aveva pubblicato una foto dell'incontro fra Domenico Dolce e il sindaco di Siracusa Francesco Italia in Ortigia.