L'attore Can Yaman è il regalo a due siciliane a "C'è posta per te". VIDEO

Il postino di Maria De Filippi ieri sera ha portato in studio una famiglia siciliana di Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. E il super ospite di C'è Posta per Te è stato l'attore turco Can Yaman diventato in pochi anni una star internazionale grazie a serie televisive come Bitter Sweet e DayDreamer, top negli ascolti su Canale 5 ma non solo.

A chiamarlo è stato il giovane Emanuele che voleva ringraziare pubblicamente la mamma e la nonna per averlo cresciuto completamente da sole, vista l’assenza del padre. Emanuele aveva il desiderio di fare incontrare alle sue donne il loro attore preferito, come ringraziamento per averlo accudito senza mai fargli mancare nulla.

«Ho avuto la grande fortuna di avere due donne come voi al mio fianco» ha detto Emanuele. «Non me l’aspettavo», la reazione della nonna all’apertura della busta. Poi la lettera di Emanuele letta dalla De Filippi con la quale è stata raccontata la gratitudine del giovane nei confronti di mamma e nonna.

Quindi l'applauditissimo ingresso di Can Yaman in studio. L’attore, come ha raccontato in studio, nella sua vita è stato sempre guidato e aiutato da donne molte presenti: «Mia madre è- hja detto - diventata la mia migliore amica, mi ha sempre visto come un individuo. Quando hai l’amore con te, sei invincibile».

E alla fine anche un momento di ilarità, con nonna Rosaria che è andata in brodo di giuggiole per l'attore turco tra le risate di Maria e del pubblico: «Rosaria se lo guarda» dice la conduttrice parlando di Can e nonna Rosaria confessa «Mi piace come attore, mi piace guardarti. Mi piace come lavori e mi vedo tutte le tue puntate. E’ un bell’uomo».