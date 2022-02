San Valentino con Can Yaman, girano pure i fake selfie FOTO

Palermo – Non ha fatto in tempo neanche a ritirare i bagagli dal nastro, all’aeroporto di Punta Raisi, che c’erano già ragazze ad aspettarlo col cellulare in mano, per un videoselfie da incorniciare sui social. Parliamo naturalmente del 32enne attore turco Can Yaman.

Eccolo nelle due videoclip, abbracciato dalle fan ieri sera, appena rientrato a Palermo per i ciak conclusivi di “Viola come il mare”: la fiction in cui recita in italiano con protagonista Francesca Chillemi nella parte di una giornalista romana trasferita nel capoluogo siciliano. In realtà, quello che importa alle donne è di poter esibire sui social il trofeo di un selfie insieme al divo: e chi non ci riesce non esita a realizzare dei fotomontaggi, come vediamo in un paio di “scatti” allegati.