Can Yaman, by day & by night: il divo si concede alla folla VIDEO

Palermo – Non si stufano mai: fan assiepati agli angoli delle strade, quando passa Can Yaman. Niente di nuovo sotto il sole: il 32enne modello turco - tornato a San Valentino nel capoluogo siciliano per ultimare le riprese di “Viola come il mare” - si concede ai siti di gossip (che ormai ne registrano la vita quotidiana come in un reality) e ai capannelli di curiosi, grandi e piccini, per una raffica di selfie già vista a ottobre, quando iniziarono le riprese della fiction Mediaset con protagonista l’attrice messinese Francesca Chillemi.