Florio serie tv, si cercano giovani siciliani

La saga dei Florio ispirata al romanzo di Stefania Auci "I Leoni di Sicilia", da cui prende il titolo, diventa una serie tv. E adesso, a pochi mesi dalla conferma della notizia, è il momento di cercare i giovani protagonisti che saranno diretti dal regista Paolo Genovese per la serie prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl.

Il casting, che in questa prima fase si svolge esclusivamente online, è rivolto a giovani attori e le riprese si svolgeranno fra le città di Roma e Palermo, a partire dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022. Il casting è curato da Barbara Giordani (U.I.C.D.) e Marta Mancuso (U.I.C.D.), due casting directors con una lunga esperienza nella ricerca di giovani attori per il cinema e la televisione in progetti nazionali e internazionali.

In questa prima fase di selezioni la casa di produzione sta cercando in particolare un giovane ragazzo siciliano, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, dai colori chiari che dovrà interpretare il ruolo di Vincenzo Florio da giovane. Trattandosi di un progetto in costume d'epoca, è preferibile non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (come avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto); non avere rasature e no doppi tagli e avere i capelli di colore naturale. Non verranno accettate candidature da parte di minorenni e di non siciliani. Non sono necessarie esperienza pregresse nel campo della recitazione.

Come inviare la candidatura

Per chi fosse interessato a partecipare al casting deve inviare una mail all'indirizzo ileonicasting@gmail.com riportando nell'oggetto la dicitura "VINCENZO FLORIO 18 ANNI" i seguenti documenti:

- Una foto primo piano su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

- Una foto figura intera su sfondo neutro [no autoscatti, no occhiali da sole, no foto al mare];

- Dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) nel corpo della mail;

- Due contatti telefonici nel corpo della mail;

Il Materiale deve essere semplicemente allegato alla mail in file singoli. Non si accettano file inviati tramite Wetransfer /

JumboMail / Google Drive o pdf contenenti foto.