Mario Draghi, biografia di un premier

Chi è Mario Draghi? Il presidente del Consiglio incaricato è un personaggio poco incline al pettegolezzo e alla mondanità. Mario Draghi è nato il 3 settembre 1947 a Roma, figlio di Carlo, padovano, che entrò in Banca d'Italia nel 1922 per poi passare prima all'IRI e infine alla Banca Nazionale del Lavoro. La madre, Gilda Mancini, era farmacista originaria di Monteverde (Avellino). Mario è il primo di tre fratelli: Andreina è storica dell'arte, già direttore del Museo Nazionale di Palazzo Venezia, e Marcello imprenditore. All'età di 15 anni, a breve distanza l'uno dall'altra, Draghi perde entrambi i genitori. A prendersi cura di lui e dei fratelli sarà una sorella del padre. La sorella Andreina studierà al Liceo Tasso di Roma mentre Mario e il fratello minore frequenteranno il liceo classico dell'Istituto Massimiliano Massimo di Roma retto dai gesuiti. Al Massimo ha per compagni di classe Luca Cordero di Montezemolo, Gianni De Gennaro, Luigi Abete e Giancarlo Magalli.

Quest’ultimo racconta chi c’era con loro e conferma che Draghi era tra i più brillanti della scuola. «Mario - ricorda - spesso ci passava i compiti in pullman». Un altro compagno di classe, divenuto poi orafo, Giuseppe Petochi conferma: «Mario era molto bravo in latino e matematica, uno di quelli che quando sei in difficoltà ti aiutano».

Draghi si è laureato in Economia nel 1970 alla Sapienza di Roma, relatore Federico Caffè, con una tesi su Integrazione economica e variazione dei tassi di cambio in cui sosteneva che, all'epoca (1970), non sussistessero le condizioni per un progetto di una moneta unica europea. Nel 1971 entra al Massachusetts Institute of Technology e ha come professore, fra gli altri, Stanley Fischer, futuro governatore della Bank of Israel. Dal 1975 al 1978 è stato professore incaricato prima di Politica economica e finanziaria all’università di Trento e ha poi insegnato a Venezia e ai Firenze. Nel 2019 è stato insignito della laurea honoris causa in Economia da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Studia e lavora tra Boston, Washington, Firenze, Trento, Padova, Venezia, Londra, ma è a Roma che cerca sempre di tornare, nella casa del quartiere Parioli che condivide con la moglie Serenella (di antica famiglia padovana) e, fino a qualche anno fa, con i figli Giacomo e Federica. Il primo è laureato alla Bocconi e oggi lavora alla banca d’affari Morgan Stanley, la seconda è laureata in biologia e dirige una multinazionale del settore biotech. Da quando ha lasciato la presidenza della Bce il suo quartier generale è un ufficio nella sede di Bankitalia, che diresse dal 2005 al 2011. Passa molto tempo nel suo casale di Città della Pieve in Umbria. La famiglia della moglie ha una tenuta sul Brenta, mentre insieme hanno anche una villetta a Lavinio, nel litorale laziale.