Mick Jagger è tornato in vacanza a Siracusa

Siracusa - Mick Jagger è tornato in vacanza in Sicilia, dove ha trascorso il lungo periodo del lockdown, ed è apparso ieri in Ortigia a Siracusa, a cena in un noto ristorante. Mick Jagger (Dartford, 1943) fondatore e frontman dei Rolling Stones, soggiorna a casa di amici nelle campagne tra Noto e Modica e di tanto in tanto fa qualche apparizione fra Marzamemi, Agrigento, Palermo e Scicli.

Il musicista britannico è ormai adottivo del Sudest siciliano, dove si era detto avesse comprato casa (notizia poi non confermata). Una curiosità. Mick è padre di ben otto figli, il più piccolo dei quali ha appena sette anni.