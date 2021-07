Sharon Stone conquista il festival di Cannes con il suo abito a fiori

Sharon Stone incanta tutti con il suo abito a fiori di Dolce & Gabbana a Cannes 2021.

Sharon Stone 63 anni, con un fantastico abito a fiori, con la sua presenza carismatica, fa il tappeto rosso e subito conquista il festival di Cannes.

Il fu abito da red carpet è tornato, una lunga onda azzurra, una primavera di Botticelli in una notte d’estate. Complice di questo ritorno al red carpet sontuoso, ricco, antico è Sharon Stone che arriva a Cannes 2021 con un abito azzurro dai livelli di performance hollywoodiani. L’attrice approda sulla Croisette del 74 festival francese per la prima di A Felesegam Tortenete / The Story of my Wife, film diretto da Ildikó Enyed e incanta, invita agli sguardi, celebra il saper fare moda italiano. Perché i 63 anni di Sharon Stone sono tutti in questo capolavoro sartoriale di Dolce & Gabbana Alta Moda, uno strascico che allunga i centimetri di stile e che ben si sposa con il pixie cut di Sharon Stone, biondo platino, cortissimo, leggero a lasciare libero quel décolleté inarrivabile.

Il delegato generale Thierry Fremaux l'ha accolta a braccia aperte in cima alla Montee des Marches ben sapendo che l'arrivo dell'attrice va a far brillare ancora di più il parterre di stelle che era una delle scommesse di questa audace edizione pandemica.

Taglio da rockeuse e pendenti barocchi, sorriso aperto al mondo (lei che sostiene sempre sui social la nostra Italia nella buona e nella cattiva sorte, dai tempi della battaglia al Covid alla Nazionale Italiana): l’attrice che ha reso cult la pellicola Basic Instinct tutto desidera tranne essere un cult sempre uguale a se stesso: sexy, sensuale, stupisce, obbliga i fotografi a ingrandire le riprese per contenere quell’abito generoso, ti punta gli occhi azzurri addosso e non ti lascia più. Sharon Stone ha già vinto il red carpet di Cannes 2021?

La Stone è al festival perché venerdì 16 luglio sarà la superstar dell'annuale gala amfAR, il charity benefico dei fondi per la ricerca sull'Aids, da sempre momento clou di Cannes. Questa volta lo scenario è la villa Eilenroc ad'Antibes e gli invitati ridotti, per l'emergenza sanitaria da 900 a 400 tra cui Spike Lee, Heidi Klum e Nicole Kidman. La Stone ha visto La storia di mia moglie della regista ungherese Ildiko Enyedi, in concorso per la Palma d'oro, presenti il protagonista Josef Hader, Louis Garrel e il nostro Sergio Rubini.