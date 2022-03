La colazione è il pasto più importante della giornata anche se siete a dieta, scegliere cosa mangiare è molto importante soprattutto se volete accelerare il metabolismo.

La colazione aiuta ad accelerare il metabolismo, perciò questo pasto non dovrebbe mai essere saltato. Non è vero che se si deve perdere peso è necessario saltare la colazione, anzi non si fa altro che rallentare il metabolismo.

Ancora moltissime persone si svegliano di fretta al mattino. Prendono un caffè al volo, magari a stomaco vuoto, senza soffermarsi e capire che la colazione è fondamentale. È il pasto più importante perchè dopo molte ore di pausa, corpo e cervello hanno bisogno di energia e della carica giusta per affrontare una giornata intera. Tuttavia, non bisogna mangiare cose a caso. Sicuramente non esistono cibi che possono fare miracoli, è importante comunque seguire una dieta equilibrata e sana e soprattutto varia.

Un nutrizionista saprà di sicuro indicarvi la strada migliore per il vostro fisico e il vostro stato di salute, ma pensate che cosa mangiate a colazione è anche fondamentale quando volete perdere peso. A colazione, infatti, il metabolismo si mette in moto, dunque ci sono dei cibi indicati per accelerarlo.

Accelerare il metabolismo

Siamo tutti consapevoli che fare attività fisica e mangiare bene è la formula per stare in forma ed eventualmente perdere un po' di peso, ma sempre di più sentiamo parlare del ruolo decisivo del metabolismo.

Come accelerare il metabolismo: scopri cosa mangiare a colazione

Accelerare il metabolismo è un aspetto molto buono per facilitare la perdita di peso e anche per rimanere in forma, semplicemente. Durante l’arco della giornata si dovrebbero consumare cinque pasti, non solo la colazione è importante, sicuramente non andrebbe saltata, è il primo pasto della giornata.

Accelerare il metabolismo a colazione: ecco cosa mangiare

Al mattino bisogna fare attenzione ad assumere tutto ciò che serve per partire alla grande con energia e voglia di fare. Per questo servono alimenti pieni di carboidrati, fibre e proteine. Ma vediamo l’elenco risultato dagli ultimi studi.

Uno studio che ha preso in considerazione donne in sovrappeso ha appurato che mangiare uova a colazione può far sentire sazi e impedisce di mangiare troppo nelle successive 30 ore. Inoltre, le uova sono ricche di proteine, grassi sani e aumentano il metabolismo di un 15-30% per alcune ore. Possono anche aiutare a ridurre il grasso concentrato nella pancia.

Aggiungere alla colazione la farina integrale, l’avena, il riso integrale permette all’organismo di accelerare il metabolismo e di bruciare più calorie. Invece, i cereali raffinati introducono molti zuccheri e non sono indicati nè per rimanere in forma nè per perdere peso.

La frutta non può mai mancare in una dieta sana ed equilibrata che si rispetti.

La frutta di stagione è fondamentale per avere una buona quantità di sali minerali e di vitamine, essenziali per alcuni meccanismi del nostro organismo. Inoltre, la frutta previene la stitichezza, riesce a favorire la digestione e a mantenere in salute l’intestino.

I migliori frutti che si possono assumere a colazione per cercare di dimagrire sono i frutti di bosco (riescono anche a tenere a bada il colesterolo).

Ma potete fare affidamento anche sulla mela, sul pompelmo e in estate su una bella anguria fresca ricca di licopene.

È molto importante assumere a colazione i latticini a basso contenuto di grassi, quindi yogurt magro, formaggi spalmabili e freschi che possano dare una grande quantità di calcio, di vitamine, che possano essere sazianti, ma che sono anche poco calorici. Le proteine del latte, in particolare, sono stimolatrici del metabolismo. Bere latte a colazione (per chi non è intollerante, ovvio) permette di bruciare più calorie durante la giornata.

Veniamo, infine, alle due bevande più consumate in assoluto nel mondo e non soltanto a colazione ma in tutte le ore della giornata.

Per chi ama queste due bevande o una delle due sarà contento di sapere che entrambe sono perfette per bruciare più calorie durante il giorno. Ci sono diversi studi a dimostrarlo, quindi è tutto basato su prove scientifiche.

In particolare, la caffeina riesce ad aumentare il tasso metabolico di un buon 11%, mentre nel tè è molto buona la combinazione tra caffeina e catechine. Anche queste sostanze aiutano ad accelerare il metabolismo. Il miglior tè, però, da assumere è il tè verde, il quale riesce anche a bruciare i grassi. Avere tutte queste informazioni e poi affidarsi ad un professionista creerà una situazione di assoluto vantaggio.

Come mangiare per accelerare il metabolismo

Alcune abitudini nel modo di mangiare favoriscono il lavoro del metabolismo: conoscerle è molto utile perchè si tratta di strategie estremamente semplici da mettere in pratica ogni giorno.

Mangiare lentamente, ci aiuta a mangiare esattamente le quantità di cibo di cui abbiamo bisogno, mentre mangiare in fretta può ingannare il senso di sazietà.

Non digiunare: se priviamo il nostro corpo del carburante, quello si metterà in condizioni di bruciare il meno possibile

Mangiare poco e spesso: al contrario se forniamo al nostro corpo i nutrienti in dosi frequenti, il corpo tenderà a bruciare le energie in modo più efficiente

Fare colazione: per lo stesso motivo per cui non bisogna digiunare (questo vale ovviamente per tutti i pasti, ma in particolare per la colazione che viene spesso sottovalutata)