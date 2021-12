Come arrivare in forma a Natale: tre mosse salva linea e senza dieta. Ci siamo, Natale sta per arrivare e con lui anche le lunghe giornate di festa in cui ci si ritrova spesso a mangiare tanto e in maniera continuativa. Ma il trucco per godersi i pasti e è fondamentale fare attenzione a non mangiare oltre ai principali giorni di festa non rinunciare a ciò che di buono la nostra tradizione natalizia ci offre, è fare attenzione all’alimentazione nei giorni prima delle festività e non prolungare le abbuffate per troppi giorni. Siamo quasi a metà Dicembre e arrivare in forma a Natale senza dieta vi sembra impossibile? Ecco come fare, semplicemente seguendo tre passaggi.

Come arrivare in forma a Natale con tre mosse salva linea, ecco come fare

Quando arriva il Natale e con esso tutte le bontà che le specialità di questo periodo riservano in tavola, è molto difficile pensare di doversi sacrificare e rinunciarvi. Per questo l’ideale è prepararsi in anticipo e rimettersi un po’ in forma in modo da non dover essere costretti a restrizioni di alcun tipo. Ovviamente non è che impegnandosi prima si possa poi strafare, altrimenti dovrete poi successivamente costringervi ad un lungo periodo di dieta per recuperare. Pesantezza, gonfiore e chili in più sono le conseguenze di chi si lascia andare senza curarsi del dopo feste e certamente non è una situazione piacevole.

1. La prima regola da seguire è quella di evitare di comprare in anticipo pandori e panettoni o di comprarli in eccesso ed essere poi costretti a consumarli anche quando il Natale è ormai passato da tempo. Durante le feste l’organismo è immancabilmente sottoposto a un carico elevato di calorie, con un eccesso in particolare di grassi saturi e carboidrati complessi: è quindi il caso di prevenire gli eccessi natalizi e arrivare in forma al Natale con un regime dietetico ristretto, sano ed equilibrato. Ecco allora un decalogo di piccole accortezze da seguire i giorni precedenti.

2. La seconda cosa da fare per arrivare in forma a Natale è bere almeno due litri d’acqua al giorno. L’acqua è la bevanda che purifica l’organismo per eccellenza, molto più che le tisane o altri preparati. Vedrete già dopo una settimana la vostra linea alleggerita e certamente anche pesandovi scoprirete qualche etto in meno. Avrete infatti drenato ed idratato allo stesso tempo il corpo, anche attivando il metabolismo. Potete anche iniziare la giornata bevendo acqua e limone. Ricordatevi l’acqua tiepida e il limone deve essere appena spremuto.

3. Il terzo passaggio da fare è gestire bene i pasti. I nutrizionisti consigliano di seguire un regime ipocalorico nei giorni che precedono le festività. Questo non vuol dire digiunare, ma semplicemente limitare i condimenti e inserire verdure e frutta ad ogni pasto. Ridurre fritti ed eliminare i dolci, le bevande gassate e zuccherate può essere molto utile ad aiutare il corpo ad eliminare le tossine ed anche qualche chiletto di troppo. Se possibile, utilizzate pasta integrale e consumate legumi almeno una volta a settimana in modo da consentire che le fibre agiscano sull’organismo aiutando la naturale motilità dell’intestino.

Ridurre il consumo di carboidrati complessi come pane e pasta.

Prediligere il consumo di un secondo piatto (carne, pesce, legumi, uova) a pranzo e a cena con un contorno di verdure.

Limitare l’uso dell’olio a 2-3 cucchiai al giorno (preferibilmente da utilizzare a crudo).

Fare gli spuntini di metà mattina e pomeriggio con una porzione di frutta o uno yogurt magro

Eliminare tutti gli extra: dolciumi vari, alcol, bibite gassate, stuzzichini.

Una sana abitudine che vi aiuterà sempre a salvare le linea.

Infine imporsi un po’ di movimento quotidiano, soprattutto se fate un lavoro sedentario.

Riattivate la circolazione, andando a passeggiare almeno tre volte a settimana per venti minuti continuativi ed avrete già ottenuto un ottimo risultato. Per coloro che sono più decisi ed allenati l’ideale è impostare un workout giornaliero composto da esercizi di media ed alta intensità, che richiedono un piccolo riscaldamento preventivo. Le varianti vanno dagli squat, agli affondi con rotazione del busto, piegamenti sulle braccia e flessioni del busto e delle gambe.

Con questi piccoli suggerimenti in sole due settimane riuscirete a rimettervi in forma senza seguire alcun regime ipocalorico restrittivo, semplicemente adottando uno stile di vita più sano.

La raccomandazione però è quella di non apportare variazioni alla vostra alimentazione abituale o iniziare all’improvviso ad allenarvi quando non siete abituati. Fatevi seguire sempre da uno specialista oppure fate precedere questo buon proposito da un consulto medico, in particolare se soffrite di patologie croniche, allergie, intolleranze o se siete in stato interessante.