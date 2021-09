Barbara d’Urso fidanzata, “festeggia il primo anno d’amore” con Francesco

Barbara D'Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5, felice accanto al suo compagno Francesco, si prepara a festeggiare un primo anniversario davvero speciale

Barbara d’Urso festeggia il suo primo anno d’amore. A rivelarlo è VistoTv. Da molti mesi, ormai, si parla di una relazione tra la padrona di casa di Pomeriggio 5 e l’assicuratore Francesco Zangrillo. Ad alimentare ulteriormente le voci sono state alcune foto pubblicate da diversi settimanali che hanno mostrato Maria Carmela durante una serata con l’uomo. Affascinante, alto e biondo, Francesco è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande ha vent’anni e il più piccolo dodici, già da tempo corteggia Barbara d’Urso. In una intervista rilasciata di recente la conduttrice Mediaset ha confermato che nella sua vita c’è una persona speciale a cui ha dato il permesso di farle la corte, un corteggiatore in prova. In amore ha dato tanto e ora dà prima tanto amore a se stessa.

Per la prima volta dopo 14 anni, complici le chiusure dei programmi Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, avrà i weekend liberi e potrà dedicare del tempo alle persone amate. Le cose tra Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sembrano procedere a gonfie vele. Anche se sul fronte professionale è stata ridimensionata e catapultata in una realtà che non è la sua, sembra essere serena invece nella sfera privata e sentimentale.

L'estate d'amore a Taormina di Barbara e Francesco

Da mesi il gossip nazionale parla di una presunta storia d'amore tra Barbara e Francesco, con Diva e Donna che ha ora rotto gli indugi, parlando apertamente di "un'estate d'amore" tra i due, passata in Sicilia, a Taormina. Nelle scorse settimane, la conduttrice si è concessa una vacanza in compagnia di Francesco Zangrillo in Sicilia, a Taormina, come lei stessa ha postato sul suo profilo instagram Il noto settimanale ha parlato senza indugi di una estate d’amore tra i due.

Chi è Francesco Zangrillo, il fidanzato di Barbara D'Urso

47 anni, Francesco Maria Zangrillo è un Broker assicurativo, socio della Ennegi Srl Insurance Brokers. Esattamente come la d'Urso, anche Zangrillo è divorziato e ha tre figli. Sposa del ballerino Michele Carfora dal 2002 al 2006, Barbara ha due figli, Giammauro (1986) ed Emanuele (1988), avuti dalla relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, lasciato nel 1993.

Barbara d’Urso torna in tv ed esulta per gli ascolti di Pomeriggio 5 rinnovato

Barbara d’Urso ha iniziato una nuova edizione di Pomeriggio 5 rinnovata in toto. Sembra quasi un pesce fuor d’acqua, limitata nella compostezza imposta dall’alto. Per anni ha fatto il trash, il pollaio urlato con i personaggi più improbabili e non andava bene, ora è sobria e non va bene lo stesso. Tuttavia gli ascolti tv sono padroni e il rinnovamento del contenitore sembra essere davvero apprezzato dal pubblico televisivo. L’esordio del nuovo Pomeriggio Cinque è stato criticato perché troppo casto, un po’ snaturato, ma anche premiato. La d’Urso, che ha ringraziato tutti per i dati, ora è più sobria e non va bene per alcuni. Prima non lo era, e non andava bene comunque.